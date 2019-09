Den verdenskendte komiker og skuespiller Kevin Hart har søndag været involveret i en alvorlig bilulykke i USA.

Han har fået rygskader og er kørt på hospitalet.

Det skriver TMZ.

Politi bekræfter overfor mediet, at den forulykkede bil er Kevin Harts, men han sad ikke selv bag rettet, da ulykken skete.

Han var dog til stede i bilen sammen med en anden mand og en kvinde.

Både Kevin Hart og den anden mand behandles nu for alvorlige skader.

Kvinden er umiddelbart uskadt og behandles ikke på hospitalet.

Politiet fortæller til TMZ, at Kevin Hart var den første person, som kom ud af den forulykkede bil, og at han blev samlet op af en af sine sikkerhedsvagter, der kom kørende bag dem.

Senere måtte han dog på hospitalet, fordi hans skader var for alvorlige.

TMZ bringer adskillige billeder fra ulykkesstedet.

De viser, at bilen ligger i en grøft, og at den blandt andet er smadret igennem et hegn, før den landede adskillige meter fra vejen.

Taget på bilen er totalt smadret.