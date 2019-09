For fem dage siden kom det frem, at 40-årige Kevin Hart var blevet alvorligt kvæstet i en trafikulykke, og nu er der nyt om skadernes omfang.

Den amerikanske komiker og skuespiller sad på passagersædet i sin egen bil, da føreren af bilen, Jared Black, mistede kontrollen.

Nu er det så kommet frem, at Kevin Hart har fået konstateret flere brud på rygsøjlen.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Bilen er Kevin Harts og er af mærket Plymouth Barracuda fra 1970. Skuespilleren var passager, da ulykken indtraf.

Den populære komiker har været igennem en operation, hvor lægerne kunne konstatere tre brud på rygsøjlen.

Ifølge mediet gik operationen godt, og der venter nu en lang genoptræning for Kevin Hart.

Superstjernen er dog stadig i så voldsomme smerter, at han må tage stærk medicin for at holde smerterne nede.

Lægerne vurderer, at Kevin Hart vil komme sig fuldstændig efter ulykken, men det vil kræve op til flere måneders genoptræning.

Kevin Hart.

Genoptræningen vil formentlig gå ud over hans kommende projekter.

Kevin Hart har allerede annonceret fem store projekter, han skal i gang med.

Det var et øjenvidne, der ringede efter hjælp, da ulykken skete nær komikerens hjem i Californien.

Der er stadig intet officielt nyt om Jared Blacks tilstand, men ifølge TMZ fortæller kilder tæt på Jared Black, at hans skader næsten er identiske med Kevin Harts.