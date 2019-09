Den populære amerikanske komiker Kevin Hart var i starten af september involveret i en alvorlig trafikulykke.

Han var passager i sin bil med to andre personer, da ulykken indtraf. Den 40-årige komiker fik konstateret tre brud på rygsøjlen, og nu kan han også risikere at lide stor økonomisk skade.

Ifølge det velinformerede medie TMZ forbereder chaufføren og den anden passager i bilen nemlig et søgsmål mod den rige Kevin Hart.

Det skyldes først og fremmest, at der hverken var airbags eller sikkerhedsseler i bilen.

Kevin Hart havde fået speciellavet sin bil af mærket Plymouth Barracuda fra 1970, og den skulle være så autentisk som mulig - hvilket tilsyneladende også betyder, at der var meget få sikkerhedsforanstaltninger.

Bilens fører, der er identificeret som Jared Black, mistede kontrollen over bilen og kørte direkte ned i en grøft nær Harts hjem i Californien.

Black har også været indlagt med alvorlige rygskader. Politiet har ikke fundet spor af alkohol eller narkotika i Blacks blod.

Den populære komiker har været igennem en operation, hvor lægerne kunne konstatere tre brud på rygsøjlen.

Ifølge selvsamme medie gik operationen godt, og der venter nu en lang genoptræningsperiode for Kevin Hart.

Superstjernen er dog stadig i så voldsomme smerter, at han må tage stærk medicin for at holde smerterne nede.

Lægerne vurderer, at Kevin Hart vil komme sig fuldstændig efter ulykken, men det vil kræve op til flere måneders genoptræning.

Det kan formentlig også få indvirkning på flere af hans annoncerede projekter.