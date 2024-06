Da den kendte skuespiller Kevin Costner endnu var i begyndelsen af sin karriere, endte han med at blive »udelukket« af et fællesskab.

Alene på grund af en forespørgsel, han kom med, da han tog kokain med nogle kolleger.

Det fortæller 'Bodyguard'-stjernen i podcasten 'The Armchair Expert', skriver Fox News.

Det er i selvsamme podcast, han afslører, at han engang prøvede at tage det vanedannede stof. Det skete, da han var i sine tidligere år i filmbranchen.

Kevin Costner var med under Cannes-filmfestivalen i maj. Foto: Vianney Le Caer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Kevin Costner var med under Cannes-filmfestivalen i maj. Foto: Vianney Le Caer/AP/Ritzau Scanpix

Dengang arbejdede han som scenemester i Raleigh Studios, som var med til at producere reklamer og andre projekter.

Under en af produktionerne skulle den i dag 69-årige Kevin Costner hjælpe til med at lægge nye ledninger på scenen – og i den forbindelse mødte han det hold af elektrikere, der arbejdede på stedet.

Dem endte han med at hjælpe en hel del, forklarer han i podcasten.

Det var også det, der førte til, at de på et tidspunkt tog ham med ind i et arbejdslokale og placerede en lille bane kokain foran ham med ordene: 'Tak for alt det lort, du gør for os'.

»Så jeg gør det (tager kokain, red.), og der sker ingenting. Og jeg gør det en gang til. Og jeg gør det en tredje gang,« husker Oscar-vinderen ifølge Fox News i 'The Armchair Expert'.

»Og til sidst sagde jeg til dem: 'Hør her, hvor meget koster det?' Og han sagde: 'Det er omkring 20 dollar lige der', og jeg sagde: 'Må jeg sige noget til dig?' Og han siger: 'Ja, selvfølgelig, mand, hvad?' Og jeg sagde: 'Hør, jeg prøver at købe mit første hus', og jeg sagde: 'Hvis du synes, at det, jeg gør, er fedt, kunne jeg godt bruge 20 dollar. Jeg kunne godt tage en 20er'. Og så var jeg ude af klubben med det samme.«

Fordi han var mere interesseret i at få pengene frem for stofferne, blev han »udelukket« af gruppen, forklarer han.

Samtidig forklarer Kevin Costner i podcasten, at han ikke kunne lide coke, hvilket han beskriver som »lidt heldigt«.

Ikke længe efter begyndte han at få roller foran kameraet – og siden har han medvirket i en lang række film, som 'Dances With Wolves', 'Waterworld' og senest 'Horizon: An American Saga', som han selv har været med til at instruere.