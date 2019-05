En cyste på stemmebåndet tvang den danske rapper Kesi til en operation, som han endelig er ved at komme sig over.

»Jeg havde to-tre måneder, hvor jeg ikke kunne snakke. Cysten udviklede sig til at være rigtig slem, fordi jeg i starten blev ved med at bruge min stemme,« sagde Kesi i en Q&A ved Spot Festival i Aarhus.

Det skriver DR.

Til spørgesessionen delte han sine personlige overvejelser omkring lidelsen, der gjorde det umuligt for ham at optræde. Derfor var han også nødsaget til at aflyse en række koncerter, da det kom frem.

Kesi blev opereret i januar, og en del af genoptræningen består i at lave sangøvelser - noget som han ikke er vant til.

»Det har været en sindssygt lang og besværlig tid,« sagde hitmageren.

Det var i midt november sidste år, at Kesi stod frem på sin Instagram-profil med nyheden om sin lidelse.

»Det er sindssygt pres,« sagde han i en video.

Her lagde han også vægt på, at han havde døjet med cysten siden sommeren.

»De siger, at når jeg er blevet opereret, så skulle alt blive godt igen,« lød det.

Den 26-årige rapper fortæller nu, at han er klar til optræde live igen.

Kesi skal rejse landet rundt og er en del af lineuppet til Grøn Koncert, Langelandsfestival og Smukfest. Til november tager han en Danmarksturné. Han slog for alvor igennem i 2014 med hittet Søvnløs, der blev det første Kesi-hit, som gik platin.

Det kan endda være, at han kommer til at turnere med ny musik. Kesi har nemlig nok materiale klar til et album. Men han er dog ikke sikker på, at det ender med at blive til et nyt album til hans mange fans.

En halscyste er medfødt, men viser sig ofte først senere i livet.

De bliver ofte opereret væk, hvis de er generende. De er stort set ufarlige, men kan irritere halsen, i dette tilfælde stemmebåndet, hvis de blive for store.

Dog er der en minimal risiko for, at der kan opstå kræft i cysten. Det er kun set i cirka en procent af alle tilfælde - oftest hos ældre mennesker.