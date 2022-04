Sidste år besluttede Procesbevillingsnævnet, at Christian Bitz og grossisten F&H ikke skulle have lov til at prøve deres sag mod keramikeren Kasper Würtz i Højesteret.

Både Sø- og Handelsretten og Østre Landsret havde tidligere givet Kasper Würtz medhold i, at Christian Bitz og F&H med fire af deres keramiske 'Bitz'-produkter havde krænket Würtz' ophavsret.

Derfor skal Sø- og Handelsretten nu afgøre, hvilken erstatning Kasper Würtz skal have. En beslutning, der falder til november.

Men F&H kræver også kompensation for tabt fortjeneste. Det bekræfter Kasper Würtz' advokat, Johan Løje, over for B.T.

»De er kommet med det, der hedder et modkrav til kompensation. Så de har sagt, at hvis Kasper Würtz skal have penge, så har de et modkrav.«

Ifølge advokaten er det en smule usædvanligt, at man kræver kompensation, når man allerede har tabt en sag ved to retsinstanser.

»De mener jo, at Kasper har sagt nogle ting om sagen, der har ført til et stort tab for dem.«

Ifølge Johan Løje mener F&H, at de har tabt et »relativt stort« tocifret millionbeløb.

»Foreløbigt har vi rejst et krav på tre millioner, og vi kommer snart til at hæve det krav, og når vi gør det, så forestiller jeg mig, at de vil kræve det samme,« siger Johan Løje.

Han oplyser i øvrigt, at de finder modkravet fuldstændig urimeligt.

Til B.T. oplyser F&H i et skriftligt svar, hvorfor de har set sig nødsaget til at rejse et modkrav under den verserende retssag.

Heri lyder det, at Würtz blandt andet har udtalt sig misvisende om sagen og deres forretning, hvilket har skadet deres salg af Bitz-stellet.

»Det er vigtigt at huske, at der findes hundredvis af forskellige Bitz-produkter, og at også landsretten rent faktisk frikendte en række Bitz-produkter og alene fandt, at fire produkter var for tæt på Würtz' rettigheder. Vi har naturligvis for længst fjernet de fire produkter fra markedet,« skriver de og fortsætter:

»Sø- og Handelsretten har nu givet os medhold i, at en uvildig ekspert bør vurdere Würtz’ udtalelser. Samtidig har Sø- og Handelsretten meddelt, at den vil forholde sig til vores modkrav til november, når retten alligevel skal forholde sig til Würtz' krav mod os.«

De oplyser videre, at de af respekt for domstolsprocessen ikke ønsker at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.