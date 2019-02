Den 35-årige skuespiller Kenneth M. Christensen skal være far i slutningen af maj.

Han har i forvejen en søn med kæresten Johanne Windeløv.

Dermed er der ikke længe til, at han kan kalde sig far til to.

»Det bliver fantastisk og rigtig stort at blive far igen. Jeg har måske nogle optagelser i udlandet foråret, men ikke lige når Johanne har termin. Der skal jeg ingen steder,« siger han til Billed-Bladet.

Kenneth M. Christensen sammen med Marie Bach Hansen, som han spillede sammen med i DR-serien 'Arvingerne'. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Kenneth M. Christensen sammen med Marie Bach Hansen, som han spillede sammen med i DR-serien 'Arvingerne'. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Kenneth M. Christensen og hans kæreste Johanne Windeløv, der til dagligt arbejder som molekylær biomediciner, mødte hinanden, da de gik på gymnasiet, men blev først kærester flere år senere.

De har allerede sønnen Walder på tre år sammen, men snart kommer der til at være lige så mange piger som drenge i hjemmet på Nørrebro.

Den lille baby inde i maven, er nemlig en pige.

Både Kenneth M. Christensen og Johanne Windeløv, ville gerne kende kønnet på barnet, men det var hende, der var mest nysgerrig, fortæller hun til Billed-Bladet.

Kenneth M. Christensen har også medvirket i Monty Python-musicalen Spamalot i Tivoli. Her ses han med Martin Brygmann (tv) og Stig Rossen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kenneth M. Christensen har også medvirket i Monty Python-musicalen Spamalot i Tivoli. Her ses han med Martin Brygmann (tv) og Stig Rossen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kenneth M. Christensen fik sit helt store gennembrud i DR's store søndagsdrama 'Arvingerne'.

Siden da har den fremadstormende skuespiller medvirket i seriesucceser som 'Dicte', 'Gidseltagningen' og 'Rita'.

Han har også medvirket i 'Borgen' og 'En Kongelig Affære'.

Lige nu er han aktuel i Viaplay-serien 'Den som Dræber'.