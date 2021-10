Eva Harlou og Kenneth Carlsen bekræftede for nylig, at de har fundet sammen i løbet af sommeren, og at de var blevet et par. Siden er det gået stærkt, og nu ses de konstant.

»Vi har det fantastisk. Jeg synes, Eva ser fantastisk ud i aften. Eva er en rigtig James Bond-pige,« lød det fra tennisspilleren, Kenneth Carlsen, da B.T. forleden mødte parret på den røde løber til premieren på 'No time to die'.

Eva Harlou tog i mod sin kærestes komplimenter, mens hun stod og smilede.

»Jeg synes, det går godt. Vi er glad. Vi hygger rigtig, rigtig meget. Vi laver mange dagligdags ting sammen, og så får vi jo også sådan en aften her, som vi kan dele med hinanden,« sagde Kenneth Carlsen.

Eva Harlou og Kenneth Carlsen på den røde løber til premieren på 'No Time to Die'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Eva Harlou og Kenneth Carlsen på den røde løber til premieren på 'No Time to Die'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Han afslørede også, at han hjælper Eva Harlou med at blive en bedre tennisspiller.

»Nu er det et par uger siden, vi har spillet, men jeg synes Eva er en fantastisk elev. Hun kan slet ikke få nok. Når hun står ude på banen, så bliver hun så stædig. Vi spillede bare, til solen gik ned. Det var fantastisk. Du ville bare gerne lære det,« sagde Carlsen til sin nye kæreste.

Eva Harlou forklarede også, at det var kærlighed ved første blik.

»Det har fra starten været god kemi. Det er også derfor, vi står her i aften,« sagde hun.

B.T. spurgte også, om parret går med planer om at flytte sammen.

»Jeg tror lige, at vi tager en ting af gangen. Det her er det næste skridt. At komme ud i offentligheden sammen,« sagde Eva Harlou.

Kenneth Carlsen nikkede.

»Det er jo stadig forholdsvist nyt. Vi har været sammen rigitg meget, og det er gået hurtigt, men på den rigtige måde,« sagde Kenneth Carlsen til B.T.