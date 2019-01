Der er penge i at producere indhold til YouTube. Mange penge. Nu har et 20-årigt tvillingepar valgt at investere noget af deres indkomst i en gigantisk liebhavervilla for blandt andet at slippe for deres vilde fans.

Hele 600 kvadratmeters murstensbelagt liebhavervilla i Aabenraa i Sønderjylland for at være præcis.

»Vi har drømt om et hus, hvor der er plads til youtubere. Hvor vi kan bo sammen, inspirere hinanden og være kreative sammen. Da vi så det her hus for første gang for halvandet år siden, var det en drøm for os, for det er et helt fantastisk hus. Dengang havde vi ikke mulighed for at købe det, men det har vi nu, og vi glæder os helt vildt,« siger Mikkel Trier til Jydske Vestkysten.

Det er de to brødre Emil og Mikkel Trier, der sammen har YouTube-kanalen Trier Gaming, der har købt villaen, der har været til salg i mere end 10 år. Beløbet er ukendt, men boligen var sidst udbudt til 3.975.000 kroner.

Vis dette opslag på Instagram Dejlig bil #ferrari Et opslag delt af Emil Trier (@emiltrier) den 6. Maj, 2018 kl. 7.18 PDT

Nok er huset enormt, men det er ikke kun derfor, de to brødre har kastet deres kærlighed på liebhavervillaen. I Randers blev de jagtet af deres fans, der ikke havde nogen problemer med at forstyrre dem i privaten.

»Vi er udsatte i Randers, for folk går rundt om huset og kigger ind af vinduerne, og børn ringer på døren. Vi vil gerne møde vores fans, når vi er ude i offentligheden, men når vi er hjemme, vil vi også gerne have vores privatliv og bare være Mikkel og Emil. Det kan vi være her i Dyrhave, fordi det ligger lidt isoleret,« fortæller Mikkel Trier.

Pengene var ikke et problem for det unge tvillingepar - faktisk tjener de så godt, at både mor og far har færre nuller på årsopgørelsen.

De driver blandt andet også et boligselskab, hvor de investerer i ejendomme, ligesom mor er blevet ansat til at styre karrieren.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Emil Trier (@emiltrier) den 9. Jan, 2019 kl. 1.53 PST

Og skal man tro på Emil og Mikkel Trier, bliver der kun mere at holde styr på, nu de flytter ind i deres eget hus med en medfølgende stor grund. De drømmer nemlig om at starte et YouTube-bofællesskab.

Allerede nu flytter Danmarks mest kendte youtuber, Alexander Husum der har 350.000 følgere, med til Sønderjylland.

De tre drenge kender allerede hinanden rigtigt godt - de sidste fem måneder har de allerede boet sammen.

Sammen håber de, at de kan fortsætte med at inspirere hinanden til at lave bedre indhold til hver deres youtube-kanaler.

Meget af indholdet skal gerne produceres fra den nye ejendom, hvor de blandt andet vil bygge et studie.

Men tvillingeparret har også planer om at bruge specielt haven til at vise, hvem de er privat. Lige nu er de kun kendt for at spille spillet Minecraft, hvor de også har deres egen server 'Mecraft'.

Derfor har de også planer om at ansætte en gartner til at styre udseendet på haven.

Som om det ikke var nok, så er der i husets 179 kvadratmeter store kælder en indendørs swimmingpool - men den, siger Emil og Mikkel Trier, havde ikke indflydelse på boligkøbet.