Tv-værterne Kim Bildsø Lassen og Divya Das er blevet gift.

Det fortæller Kim Bildsø Lassen selv på sin Facebook-profil.

‘Det var coronapræget og anderledes, men det gjorde ikke dagen mindre magisk og vidunderlig. Tænk at hun sagde ja!, skriver den kendte DR-vært.

Til sit opslag følger et billede af det glade par, der ses forlade, hvad der ligner en borgerlig vielse på Frederiksberg Rådhus.

Det kendte og populære tv-par fandt sammen i 2011.

De har lige siden skullet jonglere mellem at være kærester, kolleger og konkurrenter.

Mens 57-årige Kim Bildsø Lassen er journalist på DR, er 42-årige Divya Das ansat hos TV 2.

Parret har senest begge slået deres folder som korrespondenter i Storbritannien, hvor de har fulgt Brexit-dramaet. Det er der blevet en fælles bogudgivelse ud af, 'Briterne og brexit,’ hedder den.

Som korrespondenter for henholdsvis TV 2 og DR har Divya Das og Kim Bildsøe Lassen ofte skulle dække de samme historier. Her er de begge på arbejde i forbindelse med Meghan og Harrys bryllup i 2018 Foto: Privat/Politikens forlag Vis mere Som korrespondenter for henholdsvis TV 2 og DR har Divya Das og Kim Bildsøe Lassen ofte skulle dække de samme historier. Her er de begge på arbejde i forbindelse med Meghan og Harrys bryllup i 2018 Foto: Privat/Politikens forlag

Parret har for nylig fortalt til B.T., at de gik ind til det professionelle samarbejde med en antagelse om, at det kunne vise sig at blive 'den ultimative parforholdstest.'

»Alle sagde, at det var den ultimative parforholdstest. Sådan blev det heldigvis aldrig. Vi har naturligvis diskuteret og udfordret hinanden. Men der er ikke blevet smidt med noget,« sagde Divya Das.

Både Kim Bildsø Lassen og Divya Das har tidligere været gift.