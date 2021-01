Donald Trump bliver den første præsident i landets historie til at stå for en rigsret to gange.

Det står klart, efter det sent onsdag aften dansk tid blev til et flertal mod USA's præsident i Repræsentanternes Hus, hvor sågar flere af republikanerne stemte for en rigsretssag.

Som altid har en lang række kendisser siddet klar ved tastaturet for at give deres mening til kende.

En af dem er Chrissy Teigen, som gennem tiden bestemt ikke har lagt skjul på, at hun ikke er fan af Donald Trump.

Chrissy Teigen. Foto: Jean-Baptiste LACROIX

'Jeg vidste ikke engang, at man kunne komme for en rigsret to gange,' skriver hun på Twitter og fortsætter:

'Jeg troede, at det ville svare til at dø.'

Også 62-årige Alec Baldwin har kommenteret flertallet i Repræsentanternes Hus, som lød på 232 stemmer for en rigsret og 197 imod.

'Nu begynder det at lysne lidt,' skriver den fåmælte skuespiller, som også har linket til en artikel om resultatet.

Alec Baldwin. Foto: MIKE BLAKE

Komikeren og skuespilleren Josh Gad har benyttet muligheden til at takke de i alt ti republikanere, der stemte imod Donald Trump, og til at fordømme dem, der ikke gjorde det.

'Til de ti republikanere, der valgte landet frem for partiet: Tak! Til jer andre: I er problemet, ikke løsningen,' skriver han på Twitter.

Også 'Star Trek'-skuespilleren George Takei har fokuseret på de ti republikanere, som har stemt for, at Donald Trump skal for en rigsret for anden gang.

'Det viser, at det her ikke handler om politik, men om mod. Sandheden er der for dem, der har modet til at sige den og mene den. Til de ti personer med det mod: Jeres land hylder jer,' skriver han.

George Takei. Foto: Roslan RAHMAN

Der er ikke noget at sige til, at de mange amerikanske stjerner er gået til tasterne for at tilkendegive deres mening.

Dagen for afstemningen vil nemlig skrive sig ind i historiebøgerne, da Donald Trump som nævnt bliver den første amerikanske præsident, der bliver stillet for en rigsret to gange.

I Demokraternes anklageskrift mod ham står der blandt andet, at Trump har 'tilskyndet til oprør', da Kongressen i sidste uge blev stormet af vrede og voldelige demonstranter.

Derudover er Trumps gentagne og udokumenterede beskyldninger om valgfusk også nævnt i anklageskriftet.

232 stemte for en rigsretssag – heriblandt 10 republikanere. 197 stemte imod rigsretssagen, mens fem valgte ikke at stemme.

Kort efter afstemningen lagde Det Hvide Hus en video af Trump på Twitter. I videoen nævner præsidenten ikke et eneste ord om rigsretssagen, men fordømmer dog volden mod Kongressen.