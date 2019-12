Henriette Zobel blev mandag fundet død i sit hjem. 57 år gammel.

Nu reagerer flere af hendes nære og bekendte på dødsfaldet. Heriblandt kendisfrisøren Dennis Knudsen:

'Kære Henriette. R.I.P. Alt for tidligt, du tog videre, tak for alt,' skriver han i et opslag på Instagram.

Opslaget er ledsaget af adskillige billeder af Henriette Zobel samt billeder af de to sammen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate) den 9. Dec, 2019 kl. 2.02 PST

I kommentarsporet stemmer flere af Henriette Zobels bekendte i. Blandt andre Lisbeth Østergaard:

'Det er SÅ forfærdeligt,' skriver hun og tilføjer et hjerte.

Også danser Thomas Evers Poulsen og skuespiller Peter Frodin markerer med et hjerte.

På Henriette Zobels egen Instagram-profil vælter det også ind med hjerter på hendes seneste opslag.

I kommentarsporet under opslaget, der forestiller et buket lyserøde roser, og som er ledsaget af ordene 'lucky me', vælter det ind med hjerter og søde ord.

Blandt andre tv-vært Stéphanie Surrugue sender hjerter.

En anden, der har dedikeret et opslag på Instagram til den mangeårige model og designer, er sangerinde Julie Berthelsen. Hun deler et billede af Henriette Zobel og skriver:

'Kære Henriette. Hvil i Fred, du smukke engel.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Julie Berthelsen (@berthelsenjulie) den 9. Dec, 2019 kl. 2.02 PST

Henriette Zobel gik mandag bort efter længere tids sygdom, oplyser familiens præst til B.T.

Hun efterlader sig to voksne sønner, Alexander og Nicolai, som hun havde med den danske erhvervsmand Peter Zobel, som hun var gift med af to omgange.

Familien har i skrivende stund ikke besluttet sig for, hvordan det sidste farvel til Henriette Zobel skal foregå, eller hvor hun skal stede til hvilke.

Opdateres...