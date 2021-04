'Skyldig, skyldig, skyldig'!

Sådan lyder reaktionen fra Hollywood-ikonet Whoopi Goldberg i kølvandet på den verdensomtalte drabsdom, der faldt tirsdag aften dansk tid.

Her blev den amerikanske eks-betjent Derek Chauvin kendt skyldig i drabet på afroamerikanske George Floyd, som døde under en anholdelse sidste år.

Og det er en dom, som en lang række kendisser nu hylder på sociale medier – deriblandt altså førnævnte Whoopi Goldberg:

Guilty Guilty Guilty... No one wins.. George Floyd is still gone..and finally someone was responsible... Derek Chauvin — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) April 20, 2021

Også Marvel-stjernen Chris Evans har kommenteret dommen.

Han skriver 'retfærdighed' på Twitter, og at han 'sender kærlighed til George Floyds familie og venner'.

Det samme gør skuespillerinden Patricia Arquette, som også takker juryen for dommen, mens Mariah Carey kort og kontant skriver: 'Hallelujah' efterfulgt af en lang række udråbstegn.

Sangerinden har dog senere fulgt op med endnu et opslag, hvori hun skriver, at dommen giver 'en smule håb for fremtiden'.

Den amerikanske sanger Mariah Carey. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Den amerikanske sanger Mariah Carey. Foto: ANGELA WEISS

Også rapperen Cardi B har været til tasterne, men i modsætning til visse andre, er hun mere fåmålt og har bare skrevet: 'Historisk' på Twitter.

Popstjernen Katy Perry har tilføjet en lille smule mere til sit opslag og skriver følgende:

'Hvil i retfærdighed, George Floyd'.

Justin Timberlake har derimod sat en lang række ord på dommen.

Justin Timberlake. Foto: Angela Weiss Vis mere Justin Timberlake. Foto: Angela Weiss

Han skriver på Twitter, at den skyldige dom ikke må blive endestationen.

'Dommen er kun første skridt i lang række sager om uretfærdighed mod det afroamerikanske samfund. Arbejdet er ikke i nærheden af at være slut endnu,' skriver han og fortsætter:

'Men selvom mange flere familier venter på, at retfærdigheden sker fyldest, så er mit hjerte med George Floyds familie lige nu.'

Det var i maj 2020, at George Floyd blev slået ihjel af Derek Chauvin i den amerikanske delstat Minneapolis.

Politimanden Derek Chauvin blev tirsdag kendt skyldig i drabet på George Floyd. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere Politimanden Derek Chauvin blev tirsdag kendt skyldig i drabet på George Floyd. Foto: DARNELLA FRAZIER

Den afroamerikanske mand fik presset den nu dømte politimands knæ mod sin hals i omtrent ni minutter, selvom han tiggede efter at komme fri, fordi han ikke kunne få vejret.

Floyds død førte efterfølgende til enorme og utallige protester mod politivold og racemæssig ulighed i USA – og også i en lang række andre lande, herunder Danmark.