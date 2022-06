Lyt til artiklen

Retten til fri abort er blevet omstødt i USA.

Fredag fastslog den amerikanske højesteret, at det fremover vil være op til den enkelte delstat at lovgive omkring abort, hvor amerikanske kvinder tidligere var føderalt sikret retten til abort i hele landet.

Flere stater har allerede forbudt eller begrænset retten til abort, siden Roe vs. Wade-afgørelsen fra 1973 blev omstødt fredag.

Men tilbagetrækningen af den fri abort er blevet modtaget med skarp kritik fra politisk side – og fra flere kendisser, også herhjemme.

Ikke mindst fra litteraturanmelder Katherine Diez, der ad flere omgange har kritiseret lovomstødelsen.

Senest deler hun sin egen oplevelse med at få foretaget en abort herhjemme.

»Jeg har fået to aborter. Den første, da jeg lige var fyldt 16. Jeg var rædselsslagen, men blev holdt i hånden af min mor og et statsligt sundhedsapparat,« skriver Katherine Diez i et opslag på Instagram.

»16-årige piger vil fortsætte med at blive gravide. Uanset, hvad der står i Biblen. Det er ikke et spørgsmål, om hvorvidt kvinder stopper med at få aborter. Det er et spørgsmål, om hvorvidt de risikerer at dø af dem, når de ligger med spredte ben og en bøjle stukket op i underlivet og skriger i underjordisk smerte, som de gjorde før 1973.«

Det har skabt store optøjer i USA, at Højesteret har valgt at afskaffe den føderale ret til abort. Foto: Anna Moneymaker Vis mere Det har skabt store optøjer i USA, at Højesteret har valgt at afskaffe den føderale ret til abort. Foto: Anna Moneymaker

Også den gravide nyhedsvært Ditte Haue taler imod omstødelsen.

Det gør hun i et opslag på Instagram ved at beskrive sin lykke ved »det lille liv« i sin mave, der vokser »lige som det skal.«

»Samtidig bliver jeg noget så trist på alle de kvinders vegne, der verden over IKKE selv har valgt at have et liv, der vokser i deres krop. De, der ikke selv fik lov at vælge,« skriver den kommende førstegangsmor.

Skuespiller Ellen Hillingsø kritiserer ligeledes lovomstødelsen med en reference til serien 'The Handmaid's Tale,' hvor kvinder bliver holdt som slavende fødemaskiner, samt med en reference til de mange skoleskyderier i USA.

»Vores regering er stærk nok til at tvinge dig til at få et barn, men for svag til at sikre sig, at det overlever frikvarteret,« lyder det i et opslag på Instagram.

Ikke mindst har en lang række Hollywood-stjerner delt deres forargelse over den tilbagetrukne ret til abort.

Herunder Eva Longoria, Cher, Bette Midler, Billie Eilish, Amy Schumer, Taylor Swift, Andy Cohen, Viola Davis og Barbra Streisand.

Ikke mindst har kendisser som Meadow Walker og Rita Moreno delt deres egne oplevelser med at få foretaget en abort.

Paul Walkers datter kalder beslutningen for et »stort tilbageslag« til TMZ og takker for den hjælp, hun selv fik, da hun blev uønsket gravid under coronanedlukningen – en hjælp, som nu bliver frataget endnu flere kvinder.

En »chokeret« Rita Moreno derimod fortæller til Variety, hvordan hun næsten omkom, da hun blev gravid med sit og Marlon Brandos barn og fik foretaget en abort, før det blev en grundlovssikret ret i 1973.