»Kulturministeriet har rådgivet os klokkeklart forkert, og vi ender med at få en halv million mindre på grund af det!«

Så kort og kontant kan komiker Michael Schøt, der er medejer og bestyrelsesmedlem af Comedy Zoo, opridse sagen overfor B.T.

For lige knap et år siden søgte comedyklubben om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens aktivitetspulje. Det er en offentlig pulje under Kulturministeret, der giver tilskud til, at publikumsrettede kulturaktiviteter kan afholdes trods coronarestriktionerne.

På grund af puljen blev det besluttet at åbne Comedy Zoo efter nedlukningen, fordi udgifterne ved at holde åbent for kun halvt så mange mennesker kunne kompenseres gennem Kulturministeriets aktivitetspulje – fremfor som før at holde lukket og modtage kompensation for udgifterne og den manglende løn.

Comedy Zoo har eksisteret siden 1993, og i 2018 overgik ejerandelene til en kreds af komikere. Her optræder komikeren Thomas Wivel på spillestedet. Foto: Christian Als

I mellemtiden har Comedy Zoo på baggrund af donationer fra danske komikere kun lige akkurat klaret sig gennem coronakrisen. Og nu er Comedy Zoo så nået til, at der skal slutafregnes for de støttemidler, de modtog fra aktivitetspuljen i perioderne for september-oktober 2020 og november-december 2020.

Men her viser det sig så, at der har været en fejl i det afregningsskema, comedyklubbens revisor har fået fra Slots- og Kulturstyrelsen – en fejl, som Slots- og Kulturstyrelsen vejledte dem til at følge og siden aldrig berigtigede overfor dem.

»Så var det alligevel, som vi frygtede helt til at starte med. Nemlig, at de ville indregne støtten som indtægt. Og det ændrer jo bare støttevilkårene markant. Så skal det give absurd meget underskud, før det giver mening,« forklarer Michael Schøt.

At tilskuddet fra aktivitetspuljen skal indregnes som indtægt – modsat hvad Comedy Zoo blev fortalt af Slots- og Kulturstyrelsen i januar – betyder, at comedyklubben har 500.000 kroner mindre i deres budget end beregnet.

»Vi har snakket meget om, hvorvidt det overhovedet kunne betale sig at åbne, eller om det bedre kunne betale sig at få kompensationen ved at holde lukket. Det har vi virkelig spurgt meget ind til. Det har så nok vist sig, at det rent faktisk ikke kunne betale sig,« forklarer komiker og medejer af Comedy Zoo Torben Chris til B.T.

B.T. har set de udvekslede mail mellem Comedy Zoos revisor fra Addere Revision, Rasmus Dehn Larsen, og Slots- og Kulturstyrelsen.

'Det har været en misforståelse, som er opstået i forbindelse med designet af afrapporteringen og regnskabsskabelonen til aktivitetspuljen. Vi beklager meget den forkerte vejledning,' lyder det i en mail fra Slots- og Kulturstyrelsen til revisoren sendt 31. maj.

Her oplyser styrelsen, at fejlen fremgik af deres hjemmeside fra 12. marts 2021.

Michael Schøt er vant til at grille de danske politikere og deres beslutninger i sin ugentlige podcast 'Schøtministeriet'. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Men Michael Schøt og revisoren Rasmus Dehn Larsen mener dog, at de aktivt og direkte burde være blevet gjort opmærksom på fejlen af Slots- og Kulturstyrelsen.

»Vi har ingen grund til løbende at tjekke deres skemaer igennem for ændringer – vi tager jo deres ord for gode varer – og selv hvis vi havde, så havde vi stadig arbejdet med forkerte oplysninger fra 6. januar til 12. marts,« forklarer de til B.T.

»Helt grundlæggende finder vi det vanvittigt, at man ikke kan stole på en dansk myndighed, og at de bare kan løbe fra et svar, de har givet os, når det drejer sig om så afgørende beløb.«

Hos Slots- og Kulturstyrelsen erkender man overfor B.T., at der er blevet begået fejl i rådgivningen af Comedy Zoo.

»Vi beklager meget, at der er blevet givet fejlagtige oplysninger om aktivitetspuljen til Comedy Zoo,« fortæller Slots- og Kulturstyrelsen i et skriftligt svar til B.T.

Her forklarer de ligeledes, at det var en enkeltstående fejltagelse, at de ikke undervejs kontaktede Comedy Zoo for at gøre opmærksom på den fejlagtige rådgivning.

»I en kortere periode fremgik der af et afrapporteringsskema på hjemmesiden, der var fejlbehæftet. Da vi blev opmærksom på fejlen, blev det straks fjernet, og vi oplyste om fejlen på hjemmesiden, men ved en fejl fik vi ikke informeret Comedy Zoo, som vi havde haft dialog med tidligere. Det er naturligvis meget beklageligt,« forklarer styrelsen videre.

Umiddelbart forventer Slots- og Kulturstyrelsen dog ikke, at andre virksomheder er blevet berørt af samme problem som Comedy Zoo.

»Vi undersøger nu, om der skulle være andre, der har fået fejlagtige informationer, som ikke er blevet kontaktet efterfølgende. Vi vil også informere alle tilskudsmodtagere, der har fået tilskud, direkte snarest muligt,« lover Slots- og Kulturstyrelsen.

Mens revisoren Rasmus Dehn Larsen er ramt på retfærdighedsfølelsen og sin faglige stolthed, så har Comedy Zoo-medejeren Michael Schøt stort set opgivet at gøre mere ved sagen.

»Vi er i den lykkelige situation, hvor vi overlever. Det har vi selvfølgelig været i tvivl om undervejs, men det gør vi, og så vil vi jo også bare gerne videre,« forklarer Michael Schøt.

»Lige nu er det overhovedet ikke entydigt, hvad løsningen skulle have været. I sidste ende skulle vi nok ikke have søgt de penge overhovedet. Vi kunne i hvert fald have sparet utroligt mange mandetimer på at lade være,« siger han og bryder ud i grin.

Komikeren Torben Chris er en del af ejerkredsen i Comedy Zoo. Foto: Andreas Hagemann Bro

For fremtiden vil Comedy Zoo stadig kunne løbe rundt uden det store underskud. Men Michael Schøt understreger, at det kun skyldes kærligheden til stedet fra den danske komikerstand.

Det samme gør hans komikerkollega og Comedy Zoo-medejer Torben Chris.

»Vi har fået massiv opbakning fra komikere. Der er jo blevet doneret penge i hoved og røv, og folk har været sindssyg flinke til at optræde for hvad, der jo sådan set er kvart løn, fordi de spiller for halv kapacitet i en sal og så også har valgt at gå ned på halv løn. Så det er virkelig ikke noget, de tjener særligt meget på at være på Comedy Zoo,« slutter komikeren.