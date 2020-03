'Red grinet. Red Comedy Zoo.'

Således lyder opfordringen fra ejerkredsen bag den populære comedy-klub Comedy Zoo i København, der også er hårdt ramt af coronaudbruddet.

I ejerkredsen sidder komikerne Brian Mørk, Dan Andersen, Anders Fjeldsted, Torben Chris, Martin Bo Andersen, Michael Schøt og Thomas Hartmann. Og søndag gik de alle til tasterne på de sociale medier for at opfordre folk til at købe gavekort til Comedy Zoo.

For som de siger: Faste udgifter lader sig ikke bremse af coronavirus, og hvis stedet ikke får penge ind trods lukning, risikerer de at skulle dreje nøglen om.

Heldigvis er danskerne ikke villige til at give afkald på det gode grin, og flere har allerede vist deres opbakning, oplyser Thomas Hartmann. I alt er der det seneste døgn solgt 622 gavekort for i alt 202.000 kroner.

»Jeg synes, det er overvældende, så godt folk har taget imod initiativet,« siger komikeren og kommer med et bud på grunden hertil:

»Jeg tror, vi har ramt rigtigt, fordi folk får noget for deres penge. Penge, de nok alligevel ville have brugt i Comedy Zoo.«

Den 50-årige komiker understreger, at ejerkredsen er opmærksom på, at de gavekort, der bliver solgt nu, koster i billetindtægter senere. Men det er man indforstået med:

»Vi får reelt set ikke flere penge i kassen, men vi fordeler den økonomiske lussing over længere tid.«

»Hvis vi ikke gjorde et eller andet nu, ville der også være en overhængende risiko for, at der slet ikke er nogen klub, når krisen er ovre. Det handler om overlevelse,« siger komikeren, der oplyser, at han også selv har købt et par gavekort til stedet.

Ifølge komikeren har stedet en indtjening på omtrent 250.000 kroner ugentligt. Indtjeningen går dog lige op med udgifterne, og Comedy Zoo er derfor – ifølge Thomas Hartmann – ikke en overskudsforretning. Af samme årsag er situationen alvorlig. Både for Comedy Zoo og for de enkelte komikere.

»Vi lever jo af, at folk forsamles i store grupper.«

Men det må man altså ikke, hvis man følger regeringens anbefalinger. Og det gør Comedy Zoo, der tog konsekvensen af udbruddet og lukkede ned, allerede før regeringen påbød det.

Den økonomiske situation til trods er sammenholdet på Comedy Zoo stærkt, fortæller Thomas Hartmann.

»Jeg tror aldrig, vi har holdt så godt sammen internt før. Det handler om, at krisetider bringer folk sammen.«

Og det er netop det sammenhold, som komikeren mærker nu. Også udefra. Foruden sammenhold mener han også, at humor kan ende med at blive en afgørende spiller midt i krisen:

»Jeg tror, humor i denne tid – og i tiden efter – betyder mere end nogensinde. Humor fungerer som en overtryksventil og til at få tingene på afstand.«

»Vi skal altid finde noget at grine ad – og især i en tid, hvor det er allersværest at finde noget at grine ad. I dette tilfælde, hvor der ikke er nogen medicin, er det tæt på at være sandt, at humor er den bedste medicin. Humor er godt for den mentale helse.«

Selvom fremtiden for Comedy Zoo er usikker, er modet fortsat højt hos komikeren.

»Selv hvis det værst tænkelige skulle ske, og vi måtte lukke, har denne tid styrket min tro på menneskeheden og vores evne til at stå sammen.«