»Jacob, min kære gamle ven. Det er ufatteligt, at vi skulle miste dig. Jeg er så chokeret, at jeg ingen ord har, kun tårer og fantastiske minder.«

Ordenen kommer fra hele Danmarks rockmama, Sanne Salomonsen. Hun og resten af musikdanmark hylder i disse dage tabet af et koryfæ.

Lørdag aften kom det således frem, at trommeslager Jacob Andersen pludselig var død i en alder af 60 år.

En trommeslager, som har betydet meget for mange danskere gennem tiderne, da han blandt andet har spillet i bands såsom Sneakers, Danseorkestret og senest The Antonelli Orchestra.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det er med stor sorg, at jeg i dag vågnede op til nyheden om, at du er rejst videre. Vi spillede sammen i fredags. Havde jeg vidst, at det var sidste gang, vi skulle spille sammen, havde jeg stillet mig bagved dig under hele koncerten,« skriver eksempelvis musikeren Mads Langer i et opslag på Instagram.

Jacob Andersen og Mads Langer har ad flere omgange spillet koncerter sammen. Fredag blev den sidste.

»Når et menneske som dig forlader os, sætter det tanker i gang.«

»Det er en kæmpe ære at have kendt dig og at have spillet med dig. Og tænk, at jeg skulle dele din sidste koncert med dig i fredags. Bare tak! Og mange tanker til din familie og alle jer andre, der også er blevet beriget af dig. Jeg er sikker på, at du kommer til at sprede lys og glæde der, hvor du er nu.«

Thomas Helmig, musiker. Foto: Mads Nissen Vis mere Thomas Helmig, musiker. Foto: Mads Nissen

Mads Langer og Sanne Salomonsen er langt fra de eneste, som hylder Jacob Andersen.

Også Thomas Helmig er dybt berørt af situationen.

»Jeg elskede Jacob meget højt Og det vil jeg aldrig holde op med. Det føles ubærligt at skulle sige farvel til så god en ven og så stort et menneske så tidligt.«

»Mine tanker og dybeste medfølelse til hele hans dejlige familie,« skriver Thomas Helmig i et opslag.

Foto: Emil Helms Vis mere Foto: Emil Helms

Også Sarah Grünewald, som er vært på programmet 'Vild med dans', som har The Antonelli Orchestra som fast inventar, har sendt en kærlig besked i Jacob Andersens retning.

»I otte flotte år har du og jeg nikket til hinanden. Fra da jeg startede på 'Vild med dans', til sidst jeg så dig! Jeg bilder mig selv ind, at det var et særligt nik. Du hilste på mig hver eneste fredag, som kun en særlig ven kan.«

»Den betød alverden, især i mine første år, da stiletterne føltes meget høje. Du har altid mindet mig om, at livet er møgfedt, det gjorde du bare ved at smile, fortælle dine historier, spille din musik, grine og … når vi nikkede til hinanden! Tak for dig Jacob! Jeg tænker på din familie. Dine venner. Dit band.«

Allerede kort tid efter Jacob Andersens død skrev hans gamle bandkammerat Jørgen Klubien et bevægende opslag, som han delte sammen med et billede fra deres unge dage.

»Min ungdoms makker er gået bort alt for tidligt. Det er svært at forstå.«

Udover en karriere i flere bands var Jacob Andersen blandt de mest benyttede studiemusikere i Danmark.

Ifølge musiksiden Discogs.com har han været med på 1.000 musikudgivelser igennem sin karriere og er derfor flere gange blevet kåret som den mest spillede danske musiker i landet.