Coronatiden er heldigvis ikke kun lig med dårlig nyt.

B.T. har for tredje gang bedt en række kendte danskere dele nogle af deres positive oplevelser og coronatanker, som forhåbentlig kan lette stemningen en lille smule i denne for mange af os mærkelige tid.

Skuespiller Laura Kjær

Den unge 'Badehotellet'-stjerne bruger sin tid ude i solen, hvor særligt én kær ven har det godt for tiden.

»Jeg har endelig fået tid til at gå i solskinnet og give min sejlbåd en masse kærlighed. Den vil helt sikkert ikke have, at coronatiderne ender,« fortæller hun.

Komiker Geo

Som alle andre selvstændige er det en udfordrende tid for Geo, der dog nyder at opdatere sin mor med masser af billeder:

»Noget, jeg synes er fint, er, at siden lockdown har jeg sendt 300 billeder til mine børns farmor, der er 81. Hendes telefon er så gammel, at den højst kan indeholde ni billeder, og hun skal se dem med lup. Så hun har mere travlt med at slette billeder end at se,« fortæller han.

Skuespiller Thomas Ernst

Den 30-årige skuespiller bor til daglig i Los Angeles. Han flyttede i oktober, men havde på grund af sit arbejde ikke tid til at hilse på sine nye naboer. Det har han nu, og det har givet et nyt venskab.

»Hver morgen, når jeg nyder min morgenkaffe i solen, så hilser jeg på min nabo Roberto Fico, som er fra Mexico. Han er i slutningen af 50'erne, og vi har fundet en super god kemi. De sidste 14 dage har vi mødtes over hækken og øvet spansk. Han synes, det er sjovt at lære sproget til en lyshåret dansker, som mangler noget at bruge tiden på,« fortæller han.

Skuespiller Morten Hemmingsen

'Morten' fra 'Badehotellet' fortæller, at han hver aften tager sin guitar med ud på sin altan. Først klapper hele gården for dem, der for tiden yder en særlig indsats, og så synger han ellers for.

»Det giver et dejligt fællesskab at se hinanden hver aften og gøre noget sammen. Vi har blandt andet sunget 'Papirsklip', 'Forårsdag' og 'Let It Be'. Vi synger også fødselsdagssang for dem, der må fejre fødselsdag isoleret i deres lejlighed.«

Derudover går han hver tirsdag live på sin Facebook-side, hvor folk kan stille spørgsmål om alt fra 'Badehotellet' til musik, og hvad han ellers laver.

Morten Hemmingsen spiller Morten Enevoldsen i 'Badehotellet'. Her med sin tv-hustru Rosalinde Mynster. Vis mere Morten Hemmingsen spiller Morten Enevoldsen i 'Badehotellet'. Her med sin tv-hustru Rosalinde Mynster.

Skuespiller Carsten Svendsen

Carsten Svendsen skulle den 14. maj have haft sin debut i Cirkusrevyen, men den er nu udskudt til august. I stedet nyder han tiden med sin familie.

»Vi flyttede for to år siden på landet og fik hus med have, så da vi ikke kan komme nogen vegne, og vejret er så godt, har vi været helt vildt meget i haven. Guderne skal vide, at jeg ikke har grønne fingre, men jeg lærer da noget angående hindbær, buske og at plante kartofler.«

Han har en datter i skolealderen, så de benytter sig blandt andet af Randers Regnskovs tilbud om undervisning på Facebook.

»Man får en enorm respekt for alle lærere og pædagoger. Det håber jeg, alle forældre husker, når vi er på den anden side.«

Skuespiller Anders Bircow

Linje 3-komikeren ser lyst på den aktuelle situation, hvor han oplever en fornyet grad af nærvær.

»Vi oplever en fantastisk tid med store 'aha'-oplevelser. Vi kan ikke kramme alle mulige – ofte totalt ligegyldige kram og kindkys – det forstærker opmærksomheden. Man lytter faktisk mere til folk under en videosamtale, og man lærer af sine børn, hvor det er helt normalt for dem med social kontakt igennem sociale medier,« fortæller han.

Influencer Carla Mickelborg

Carla nyder generelt bare at have fået bedre tid til alting.

»Om det så er at arbejde eller pudse vinduer på et helt nyt niveau. Fordi jeg ikke har en bagkant eller en aftale, som kræver, at jeg skynder mig. Jeg når bare det, jeg når,« fortæller hun.

Skuespiller Asger Reher

Ørkenens Sønner-komikeren nyder coronatiden i sit svenske sommerhus, hvor han har naturen lige uden for døren.

»Hver morgen vækkes jeg af et tranepar, der har slået sig ned ude på marken. De skriger frygteligt, men det er sgu hyggeligt alligevel,« fortæller han.

Skuespiller Filippa Suenson

'Når støvet har lagt sig'-stjernen udnytter situationen til at være ekstra meget sammen med sin familie, der ud over en kæreste består af to børn på to og fem år.

»Jeg tror, vi har produceret cirka fem kilo perleplader. Hos os er den største positive bivirkning af isolationen for mig at se, vores to børn er sammen hver dag hele dagen. De har tid til at lege, skændes, slås, blive uvenner og gode venner igen og så finde på en ny leg sammen og starte forfra igen.«

Filippa Suenson i DR's søndagsserie 'Når støvet har lagt sig'. Vis mere Filippa Suenson i DR's søndagsserie 'Når støvet har lagt sig'.

Skuespiller Esben Dalgaard

Det er ikke kun rapperen Niarn, der bruger coronatiden på at læse eventyr højt for børn og voksne. Også Esben Dalgaard har fundet tid og uploader videoer på sin Facebook, hvor han læser eventyr op for sin datter.

»En af dagene løb vi tør for kaffe, hvilket jeg nævnte under oplæsningen. Derefter væltede det ind med hilsner fra folk, der ville komme med kaffe, hvis de kunne. Og for at det ikke skal være løgn, så stod der senere på dagen på mit dørtrin en pose med kaffe til mig og lidt karameller til min datter. Overskud!,« fortæller han.

Skuespiller Laus Høybye

Corona har sat en stop for Laus Høybyes kommende teaterturné. I stedet udnytter han situationen til at komme i topform.

»Jeg har løbet 15 kilometer flere gange. Det har jeg ikke gjort, siden jeg var 16 år gammel. Efter det blev forbudt at løbe i Frederiksberg Have, har jeg fundet andre ruter,« fortæller han.

Derudover bruger han også tiden på at få samlet op på sin kærlighed til science fiction.

»Jeg har set utrolig meget, 'Star Wars', 'The Expanse', 'The Dune', 'Star Trek' og så videre. Min undskyldning er, at det er som forberedelse til Bowie-forestillingen 'Lazarus' på Det Kongelige Teater, hvor jeg skal spille hovedrollen som Bowie alias Newton, der er et rumvæsen.«

Operasanger Joachim Knop

Lidt nedslået over at misse en premiere på Det Kongelige Teater har Joachim Knop nu fundet ro og glæde i sine daglige rutiner sammen med sin kone og tre børn.

»Jeg laver 'seven minutes workout' hver morgen. Så løber jeg fem kilometer hver anden dag, og så elsker jeg brætspil, om det så er backgammon, Bezzerwizzer eller Hint, med min familie. Jeg har fundet ud af, hvor glad jeg er for min base. Vi er fx møgforkælede at have en have. Jeg bliver sgu så taknemmelig, for det vi har.«

Tv-personlighed Stephanie Siguenza

Stephanie fra 'Årgang 0' mistede først sit job som lærervikar, da coronasituationen lukkede skolen ned. Hun kom dog hurtigt tilbage på arbejdesmarkedet, hvor hun nu hygger sig med at hjælpe til på et center for autisme.

»Det går superfint trods omstændighederne. Det er supersjovt, udfordrende og meget meget nyt, så det er dejligt med et frisk pust i denne tid,« fortæller hun.