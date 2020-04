Selvom Danmark for tiden er lukket ned, og man let kan miste modet, er der heldigvis også gode ting ved denne corona-tid.

B.T. har endnu en gang bedt en række kendte danskere dele nogle af deres positive oplevelser og corona-tanker, som forhåbentlig kan lette stemningen en lille smule.

Danser Anne Laxholm

'Vild med dans'-dommeren oplever for tiden at modtage glædelige hilsner fra dansekollegaer fra hele verden.

»Selvom alle grænser er lukket ned, har det været utroligt at opleve, hvor mange der har taget kontakt for at høre, om vi er ok. Det er alt fra USA til Italien til Tokyo. Her til morgen fik vi denne betænksomme mail:

'Dear Hans and Anne. Has anything changed since then? In Japan, information is complicated, unsolved and exhausted. Did you get a disinfectant? Hand gel for disinfecting hands is now available. Would you please tell me your address because I want to send it to you.'

Anne Laxholm fortæller, at hun også er begyndt at lære at redigere videoer, og så øver hun sit golfslag i haven, når nu golfbanen er lukket.

»Lad os tage nogle af de gode ting som betænksomhed over for andre, nærvær og tid til at lege med videre efter det her.«

Anne Laxholm spiller golf i haven. Foto: Privatfoto Vis mere Anne Laxholm spiller golf i haven. Foto: Privatfoto

Tv-vært Steen Langeberg

'Go' Morgen Danmark'-værten var lige ved ikke at kunne kom hjem til Danmark fra en ferie i USA. Det lykkedes via en afstikker til Canada, og hjemme i 14 dages isolation med familien har han oplevet en stærk vilje fra venner og familie til at hjælpe med dagligdagens gøremål.

»Jeg havde for eksempel brug for at få min bil på værksted i perioden, hvor jeg ikke selv måtte gå ud. Min kones kusine og kæreste kom så og hentede den en dag, og da den nogle dage senere var færdig, havde jeg en kammerat, som tog cyklen og kørte de knap 30 kilometer, smed cyklen ind bag i bilen, kørte den hjem til mig og cyklede så hjem til sig selv igen,« fortæller han.

Skuespiller Laura Drasbæk

Da Laura Drasbæks primære arbejde er sat på standby, har skuespilleren flyttet fokus over på sin sidegeschæft kombineret med verdens største tv-serie.

»Min krop kan ikke holde ud ikke at lave noget, så jeg har gang i noget hele tiden. Jeg har et keramikværksted, hvor jeg har siddet og formet store krukker, mens jeg har set 'Game of Thrones'. Jeg kan ikke længere se tv uden at være i gang samtidig. Der er otte sæsoner, og hvert afsnit varer en time. Det er absurd mange timer, men der er også en del krukker herhjemme efterhånden.«

Hun tilføjer:

»Jeg er også begyndt at løbe igen, da mit yogacenter er lukket. Nye vaner, men jeg savner hverdag.«

Laura Drasbæk kan for tiden ses i TV2 Charlies politi-serie 'Sommerdahl', hvor hun spiller overfor blandt andre Peter Mygind. Vis mere Laura Drasbæk kan for tiden ses i TV2 Charlies politi-serie 'Sommerdahl', hvor hun spiller overfor blandt andre Peter Mygind.

Tv-vært Felix Smith

'Top Gear'-værten har netop fået en ny hund i form af en cocker spaniel ved navn Robert Redford.

»Navnet har min bedre halvdel Marie bestemt, da hun er kæmpe fan. Hun var ikke helt sikker på, at vi skulle have en hund igen så hurtigt, efter at vi sagde farvel til vores gamle labrador Marley, så kompromisset blev, at hun valgte navn,« fortæller Felix Smith, der tilføjer, at det er dejligt at være sammen med familien uden at have en fuld kalender.

»Børnene er lykkelige, når de altså ikke savner deres venner.«

Skuespiller Paw Henriksen

Den 45-årige skuespiller skulle den 3. april have fejret sin fødselsdag i Randers, hvor han samtidig skulle have været på turné med Folketeatret, men den blev i stedet holdt hjemme i København med familien.

»Vi skulle blandt andet have været i Randers Regnskov, men så tager vi bare revanche en anden gang. Vi er mig, min kæreste og vores søn på to et halvt år, så vi hygger bare, og hvis man når et mæthedspunkt, så løber jeg bare en tur,« fortæller Paw Henriksen.

»Jeg synes, folk har været gode til at overholde reglerne, og det er rart, at luften føles renere. Det håber jeg, man tager med herfra, at man ikke altid behøver at tage bilen, hvis man for eksempel bare skal til bageren.«

Tv-personlighed Rachel Ellebye

Rachel fra 'Årgang 0' fortæller, at noget positivt, som corona-pausen har kastet af sig, er, at hun er begyndt at strikke mere og lige nu er i fuld gang med sin første sweater.

»Jeg har fået udlevet min kreativitet, som jeg håber at kunne fortsætte med,« fortæller hun.

Rachel Ellebye udnytter corona-tiden til at strikke en sweater. Vis mere Rachel Ellebye udnytter corona-tiden til at strikke en sweater.

Skuespiller Andrea Vagn Jensen

Fra sit sommerhus hygger Andrea Vagn Jensen med sin familie, hvor den blandt andet står på hjemmeskole, badning i havet og maling af træværk. Derudover hjælper hun en nabo med madlavningen.

»Det er så kedeligt at lave mad til få, så jeg går over med 'dagens ret' til en meget elsket og skøn ældre dame, som bor på vores vej. Vi sætter tempoet ned og passer på hinanden,« fortæller hun.

Skuespiller Per Pallesen

Per Pallesen glæder sig kort og godt over, hvordan han synes, vi alle sammen passer på hinanden. Og så er han fan af vores statsminister.

»Jeg er fuld af beundring over Mette Frederiksen. Hun er en gæv kvinde, der stiller op for os alle og tager et stort ansvar. Hele landet kan være stolt af den statsminister,« fortæller han.

Skuespiller Peter Schrøder

Efter at hans teaterturné med blandt andet Kurt Ravn blev lukket ned, nyder han i stedet at have fået masser af tid med sin hustru, skuespillerinde Susanne Heinrich, og deres hund Carlo.

»Jeg havde også håbet, at der var blevet mere tid til at se familien, både min og Susannes, men det satte corona desværre en midlertidig stopper for. Så har vi til gengæld masser af tid til at glæde os til gensynet,« fortæller han.

Peter Schrøder. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Peter Schrøder. Foto: Torkil Adsersen

Skuespiller Amalie Dollerup

'Badehotellet'-stjernen skulle have været i Aarhus med sin mand, men har i stedet fået forlænget sin barsel i København.

»Vi havde virkelig glædet os til at være tilbage i vores gamle studie- og arbejdsby (de er begge uddannet fra Aarhus Teater, red.), men det positive ved det er, at vi nu har fået tre måneders fælles barsel i stedet for. Det er ret unikt, og når situationen er som den er, så er det ret fantastisk,« fortæller hun.

Skuespiller Julie Zangenberg

Julie Zangenberg fortæller, at hun lige nu arbejder nonstop for at kunne holde sit 'hyggetøjsfirma' kørende, og hun glæder sig over netop at have lanceret sin forårskollektion.

»Mit lyspunkt er, at jeg kan komme ud med hyggetøj til danskerne i en hård tid,« fortæller hun.

Sangerinde Kaya Brüel

Som en del af projeket MusikBeRiget plejer Kaya Brüel sammen med en række kollegaer at spille for indlagte børn, der er i isolation i længere tid på sygehuse.

Det kan ikke lade sig gøre nu, så i stedet har de optaget nogle film, hvor de på behørig afstand synger for børnene. Filmene kan så ses på projektets egen Facebookside samt på Rigshospitalets platforme.

»Det er et tiltrængt åndehul at få musik ved sengen. At være med i MusikBeRiget er vigtigt og meget givende for mig som kunstner. Med og i musikken kan vi alle samles og for en stund bare være. Vi kan jo se, at det netop er sang og musik, som samler os i hele verden,« fortæller hun.

Skuespiller Jonas Schmidt

Jonas Schmidt har altid holdt sine sociale medier private, men under corona-perioden har han lukket op og fået den idé at lave små 'Star Wars'-inspirerede videoer med sin etårige søn Alfred til morskab for sine følgere.

»Vi laver sådan nogle små film, hvor jeg er blevet hans 'Jedi master'. Vi træner hver dag, men han er jo kun et år, så det er op ad bakke. Han hører slet ikke efter og kan begynde at lege med en 'Star Trek-taser', som jo er fra et helt andet univers,« fortæller Jonas Schmidt med et grin.

»Jeg filmer ham jo i forvejen, og så er det sjovt at snakke med ham imens og sætte en historie op om, at han er ved at blive trænet som en god 'Jedi'. Det er meget hyggeligt at have noget, der ikke har fokus på corona.«