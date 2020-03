Sygdom, aflysninger, isolation og generel dårlig stemning. Man kommer nemt i dårlig humør i denne corona-tid. Her får du et frikvarter, der forhåbentlig kan lette stemningen en lille smule.

For at gøre den berøvede hverdag lidt mere tålelig har B.T. bedt en række kendte danskere dele nogle af de positive ting, der er sket for dem i disse uger, hvor landet står stille, og danskerne holder sig hjemme.

Skuespiller Jakob Fauerby

Skuespiller og sidste års vinder af 'Vild med dans' skulle lige nu have turneret med musicalen 'Den skaldede frisør', men har i stedet søgt corona-ro i et sommerhus på Fanø med sin familie.

»Det er jo en frygtelig situation, det hele, men de sidste par uger på Fanø har været en positiv oplevelse. Det er fantastisk se, hvordan folk opfører sig over for hinanden, holder afstand i butikkerne og er venlige. Det er, som om der en fornyet 'vi holder sammen'-stemning.«

Han tilføjer:

»På den private front er det dejligt at være sammen med familien hele tiden. Det er jo mærkeligt ikke at skulle på arbejde, men det er helt vildt dejligt at prøve at være så intensivt sammen med dem, man holder af.«

Iværksætter Jim Lyngvild

Den farverige iværksætter har som en hyldest til statsminister Mette Frederiksen og sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, lavet dem som actionfigurer.

»For 10 år siden fik jeg lavet en actionfigur af mig selv. Så så jeg, at der var andre, der var begyndt at lave sådanne figurer, og så gik jeg op på loftet og fandt nogle gamle 'Ringenes Herre'-figurer, jeg havde i æsker,« fortæller Jim Lyngvild.

Han tilføjer:

»Det er sjovt, at folk tager det til sig og synes, det er morsomt, og deler det. Vi sidder jo alle sammen i samme båd og keder os. Det er ikke svært at være kreativ, hvis man har masser af penge og går ned og tømmer en hobbybutik. Det sjove er, når vi er begrænset. Folk skal bare lade sig inspirere af det.«

Jim Lyngvild og Mette Frederiksen. Foto: Privatfoto Vis mere Jim Lyngvild og Mette Frederiksen. Foto: Privatfoto

Skuespiller Johannes Nymark

Skuespilleren skriver i en mail, at han ikke har det store at berette, ud over at det der dejligt at opleve, hvordan vi alle forsøger at gøre noget godt både for hinanden og os selv.

»Derudover har jeg bygget et legetårn til mine børn, haha,« skriver han.

Skuespiller Cyron Melville

Skuespilleren nyder at have fået mere tid i hverdagen med sin familie.

»Jeg føler først og fremmest, at min familie lærer hinanden rigtig at kende. Jeg har to børn på tre og otte år, og lige nu oplever vi at have en hverdag sammen på en helt ny måde. Vi bager, laver ting sammen, og jeg hjælper med lektier, hvis jeg kan. Selvom det også er udfordrende, er det helt vildt rørende at se, hvor meget mine børn trives i at have deres mor og far hver dag og ikke minddst hinanden.«

Han tilføjer:

»Derudover har vi et fantastisk fællesskab i vores lille gård. Vi har boet de sidste seks år i en lejlighed på Nørrebro, og her er alle simpelthen så søde og imødekommende. Nu står vi om aftenen på vores altaner og synger sammen.«

Cyron Melville understreger:

»Jeg vil ikke lyde som en jubelidiot, og jeg ved, der er mange, der bliver hårdt ramt af det her, men holder vi os til det rent positive, så er der masser at komme efter. Det er fx også interessant at se, hvordan klimaet lige nu kan ånde. Det må være et wake up call for mange, og jeg håber, politikerne kan tage nogle af de her ting med sig, når vi er ovre på den anden side. Det håber jeg selvfølgelig selv, at jeg kan.«

Musiker Morten 'Faustix' Olsen

Musikproduceren fejrede sammen med sin hustru, influenceren Irina Olsenm deres lille datter Allessias fem-års-fødselsdag.

Normalt inviterer de en masse mennesker og holder stor fest, men på grund af corona-situationen holdt de det helt småt, bare med mor, far, datter og mormor, og det var en stor succes.

»Så fik hun et par Barbie-dukker, og det var bare lykken. Hun var glad hele dagen. Det gik lidt op for mig, at hun nærmest var endnu gladere for, at det bare var afslappet,« fortæller Morten 'Faustix' Olsen.

The Olsons. Man kan følge familiens liv på dplay og Kanal 4. Foto: Carsten Andersen Vis mere The Olsons. Man kan følge familiens liv på dplay og Kanal 4. Foto: Carsten Andersen

Komiker Simon Talbot

På en løbetur kom Simon Talbot forbi en lejlighed, hvor der var gået ild i altanen. Komikeren gik straks i gang med at ringe på folks døre, så de kunne komme ud.

»Jeg følte, at vi havde et fællesskab, fordi vi lige nu jo samtidig har en fælles fjende i coronaen. Jeg var jo bare tilfældigvis den første, der så, at der var brand,« fortæller han.

'Bagedyst'-deltager Rosa Kildahl

Den tidligere 'Vild med dans'- og 'Den store bagedyst'-deltager skal være mormor for første gang. Det fortæller hun stolt:

»Min datter og svigersøn er flyttet til Glyngøre, og nu venter de sig til september. Jeg ved ikke, om det bliver en dreng eller en pige endnu, så det er rigtig spændende.«

Komiker Uffe Holm

Komikeren var på skiferie i Østrig, da coronavirus gik i voldsom udbrud, og derfor satte han sig selv i 14 dages karantæne alene i et sommerhus i Nordjylland. Her oplevede han masser af støtte fra venner og bekendte.

»Da jeg skrev på Instagram, at jeg sad i karantæne, begyndte en masse mennesker at skrive til mig, om jeg havde brug for noget, og de kom med mad til mig. Både folk, som jeg kender, folk, som jeg måske ikke har snakket med i lang tid, og også bare andre, der sad i sommerhuse i nærheden, der ville hjælpe. Det var eddermame sødt,« fortæller han.

Musiker Niarn

Rapperen har en datter på fem år. Hun syntes, det kunne være sjovt, hvis de livestreamede oplæsning af godnathistorier på Instagram, så andre børn også kunne følge med. Så det er blevet en lille aftentradition nu:

»Hvis nu der sidder nogle børn derude, hvis forældre ikke er hjemme til at læse godnathistorier, så kan de jo følge med. Der var mange, der kunne lide den første oplæsning, og så gjorde vi det igen,« fortæller Niarn.

Niels og datter klar til godnatlæsning. Foto: Instagram (Med tilladelse fra Niels Roos) Vis mere Niels og datter klar til godnatlæsning. Foto: Instagram (Med tilladelse fra Niels Roos)

Træner Gustav Salinas

Reality-fænomenet og fitnesstræneren skriver i en sms:

»Jeg skal sgu være »far« til sommer. Jeg og min kæreste har gået i lang tid og tænkt over, at vi gerne vil have, at vores lille familie skal blive større. Vi fik den gode nyhed i sidste uge, at den hund, vi har kigget på, endelig venter hvalpe. Det er en chow chow, så nu bliver vi de heldige ejere af en chow chow til sommer.«

HAR DU EN POSITIV CORONA-HISTORIE? SKRIV TIL KRDN@BT.DK