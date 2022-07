Lyt til artiklen

'Tænk, at dagen i går startede så godt og endte så tragisk.'

Sådan lyder det fra influenceren Mascha Vang, der søndag havde dedikeret sin Instagram-profil til en række stories, hvor hun lykkeligt jubler over at kunne tage ud på gaden og følge det legendariske cykelløb Tour de France midt i vores lille Danmark.

Lige indtil euforien over det historiske øjeblik pludselig blev afløst af gru, da en 22-årig mand skød og dræbte tre personer i det københavnske shoppingcenter Field's og sårede yderligere minimum fire.

Men Mascha Vang er ikke den eneste kendte dansker, der har brugt sine sociale medier til at udtrykke sorg og støtte efter den tragiske hændelse.

I en lejlighed på Amager, ikke langt fra masseskyderiet, fortæller Stephanie 'Geggo' Salvarli, at hun kunne høre sirener og se politistyrker rykke ind, mens hendes to døtre sov lykkeligt uvidende om hændelsen.

'Det handler ikke om os, men det minder mig om, hvor skrøbeligt livet er, og at man kan havne på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, som nogle stakkels mennesker desværre gjorde i dag. Helt uforberedte på, hvad de skulle møde på deres vej,' skriver Familien fra Bryggen-stjernen.

'Alle mine tanker går til de efterladte samt alle dem, der er berørt enten i form af relation til de sårede, eller som var til stede, da det forfærdelige mareridt udspillede sig. Jeg sender al min kærlighed.'

Andre kendte, blandt andet Maria Lucia Heiberg Rosenberg, Morten 'Faustix' Olsen, Stephania Potalivo og Medina sender hjerter til alle de berørte, mens influenceren Julia Sofia Aastrup skriver:

'Puha, hvor er det skrækkelige nyheder. Det må bare ikke ske. Tanker til alle, der måtte være påvirkede af situationen'.

Tre blev dræbt under søndagens skudepisode i Field's. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Tre blev dræbt under søndagens skudepisode i Field's. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Når de kendte danskere udtrykker deres sorg og fortvivlelse på de sociale medier, er det også for at gøre opmærksom på, hvor man kan få hjælp, hvis man var til stede eller på anden måde er i chok efter søndagens tragiske hændelse.

Det har foreløbig over 100 personer gjort hos Røde Kors' rådgivere på Offerrådgivningens telefon fortæller Mikkel Wendelboe Toft, konsulent i nationalt beredskab hos Røde Kors.



»Det er folk, der har været i direkte visuel kontakt i momentet derude. Der er folk, der har haft flugtoplevelser og har måttet løbe afsted med børnene under armene eller har gemt sig i centret. Det er store, voldsomme oplevelser,« fortæller han til Ritzau.

Offerrådgivningen kan kontaktes på telefonnummer 21 20 91 70.

En anden af de kendte, der bruger sit talerør til at gøre opmærksom på telefonnummeret, er tv-vært Sofie Linde.

'Jeg sender alle mine tanker og al min kærlighed til dem, som er berørte af aftenens forfærdelige hændelser i Field's.'

Var man til stede under skyderiet, og har man brug for krisehjælp, kan man besøge et midlertidigt center i Travebanehallen, Løjtegårdsvej 64 i Kastrup, som mandag har åbent fra klokken 12 til klokken 20.

En 22-årig mand blev søndag anholdt af politiet, og mandag oplyser man, at han er kendt i psykiatrien.

De tre dræbte er to 17-årige – en dreng og pige – samt en 47-årig mand med russisk statsborgerskab, der var bosat i Danmark.

Desuden er fire personer alvorligt tilskadekomne. To er stabile og uden for umiddelbar livsfare. Den tredje er stadig i kritisk tilstand, mens den fjerde kom til Herlev Hospital og ikke er i kritisk tilstand.

Herudover pådrog 20 personer sig mindre skader i forbindelse med flugten, mens yderligere tre blev behandlet på stedet for mulige strejfskud.