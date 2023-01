Lyt til artiklen

»Den spilles så ofte, at den bliver ulidelig.«

Når Danmark har succes i håndbold, brager Volbeat ud af højttalerne, hvilket har det med at dele vandene. Se her, hvilke kendte danskere, der elsker 'For evigt', og hvem der synes, man snart burde finde på noget nyt.

B.T. har spurgt: Hvad er dit forhold til Volbeats store hit 'For evigt'?

Line Baun Danielsen, influencer og mediecoach:

»Selvfølgelig skråler jeg med på Volbeat, selvom de ikke ligger øverst på min spilleliste.«

Dennis Knudsen, frisør:

»Nummeret viser sammenhold og styrke for os og Danmark!«

Christian Degn er fan af 'For evigt'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Degn er fan af 'For evigt'. Foto: Ida Marie Odgaard

Christian Degn, tv-vært:

»Jeg var i Jyske Bank Boxen i Herning, da nummeret blev spillet til nationalklenodie. Så jeg er på! Og alle, der ikke gider nummeret, må klappe i nu! Det svarer til ikke at gide 'sejle op ad åen' i Parken. Omfavn det eller hold ud og nyd kampen.«

Frederik Fetterlein, tidligere tennisspiller:

»Volbeat er totalt fede!«

Thomas Evers Poulsen, professionel danser:

»Mit forhold er kommet med håndbolden. Det var ikke noget, jeg hørte eller sang med på tidligere.«

Peter Tanev, tv-vært:

»Det er et godt nummer, som jeg har hørt mange gange. Vinder vi VM i år, vil nummeret blive udødeligt, og jeg vil aldrig blive træt af det.«

Hilda Heick ser kun håndbold, når Danmark spiller. Foto: Emil Helms Vis mere Hilda Heick ser kun håndbold, når Danmark spiller. Foto: Emil Helms

Hilda Heick, sangerinde:

»Jeg er vild med Volbeat og 'For evigt'. Det er fedt, at det også er er blevet et håndboldhit.«

Magnus Millang, skuespiller:

»Man kunne måske godt snart prøve med en anden sang? Der er mange gode numre derude. Der er jo ingen, der siger, at Andreas Odbjergs 'I morgen er der også en dag' ikke fungerer? Ikke før man i hvert fald lige har prøvet det af.«

Janni Ree, realitystjerne:

»Jeg er vild med Volbeat og 'For evigt'!«

Mattias Hundebøll, podcastvært:

»Jeg elsker, at den sang er flyttet fast ind i landets håndboldhaller og bare brager af sted der for evigt.«

Martin Thorborg ser ikke håndbold. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin Thorborg ser ikke håndbold. Foto: Bax Lindhardt

Martin Thorborg, iværksætter:

»Det siger mig ikke det store.«

Peter Ingemann:

»'For evigt' er sgu lidt slidt. Så hellere 'Tre hvide duer' med Jodle Birger.«

Julie Berthelsen, sangerinde:

»Fed sang! Og god til sport og den slags. Jeg har stor respekt for Volbeat og Johan Olsen.«

Tobias Hamann. Foto: Kim Haugaard Vis mere Tobias Hamann. Foto: Kim Haugaard

Tobias Hamann, 'Bagedyst'-vinder:

»Jeg sætter den kun på, hvis jeg skal drille min kæreste, som hader den. Jeg synes også, den bliver spillet for meget. Volbeat er ikke lige mig.«

Mads Vad, professionel danser:

»Jeg kan godt lide sangen og har danset pasodoble til den i 'Vild med dans'.«

Asger Aamund, erhvervsmand:

»'For evigt' er et fedt hit, men nok er nok. Den spilles så ofte, at den bliver ulidelig.«