Grevinde Alexandra har netop løftet sløret for et noget seksuelt betonet portræt, lavet af kunstneren Lill-Marlen Elnegaard, der ifølge kongehusekspert er upassende og dårlig stil.

Men det er tre kendte danske kvinder bestemt ikke enige i, fortæller de til BT om maleriet, som du kan se i bunden af artiklen.

Anna Thygesen

Anna Thygesen, kommunikationsrådgiver

»Hvis hun gerne vil være sexy mama på nogen og 50 år, så synes jeg, det er rigtig fint, og det her er et klart signal om, at hun kan gøre, hvad hun vil.«

Anna Thygesen har ikke meget tilovers for den forargelse, som blandt andet kongehusekspert Søren Jakobsen har givet udtryk for.

»Det er ikke det, der skal styre hende. Men der hvor jeg ser problemet er, at hun åbner op for spekulationerne om alt fra hendes sexliv til livet som mor og hendes tilknytning til kongehuset, og at det vil blive svært for hende at brokke sig over snakken nu.«

Cecilie Beck

Cecilie Beck, vært på TV 2

»Portrættet er flot og sjovt. Selvfølgelig har Alexandra forpligtelser i forbindelse med hendes tilhørsforhold til Kongehuset, men jeg synes billedet er helt indenfor rammerne og med et glimt i øjet og humor.«

Cecilie Beck har ikke meget tilovers for kritikken af portrættet.

»Hvorfor skulle en kvinde omkring 50 år ikke være erotisk? Den køber Alexandra og jeg ikke. Desuden har grever og grevinder også et erotisk liv.«

Tv-værten mener ikke, grevindens status som adelig eller hendes tidligere tætte tilknytning til kongehuset har betydning for, om det nye protræt er i orden eller ej.

Marie Carmen Koppel

Marie Carmen Koppel, soul- og gospelsangerinde

»Det er flot malet, og hun er ligesom gjort mere til en rock chick-agtig type,« er sangerindes første indskydelse, da hun ser billedet.

Marie Carmen Koppel mener ikke, det betyder noget, at Alexandra er grevinde. Hun er ikke tæt med kongefamilien længere, og sangerinden tror ikke, det kan ikke have været nemt at have været gift med en prins.

»Det må have været så hårdt, og hun har nok måttet lægge bånd på sig selv. Det er dejligt at se, hun ikke behøver det længere. Hun virker frigjort, og det synes jeg, hun har fortjent.«