Da afroamerikaneren George Floyd blev dræbt af politiet sidste år, skabte det voldsomme uroligheder rundt omkring i USA.

En af disse uroligheder foregik i et indkøbscenter i Arizona 30. maj, blot fem dage efter George Floyds død.

Centeret blev fuldstændig plyndret af vrede folkemængder, og en video fra episoden viste dengang, at den berømte Youtuber og bokser Jake Paul var til stede.

Han blev derfor efterfølgende tiltalt for at medvirke i plyndringen, men tiltalen er nu blevet droppet. Det skriver TMZ.

Yotuberen Jake Paul. Foto: Katelyn Mulcahy Vis mere Yotuberen Jake Paul. Foto: Katelyn Mulcahy

På videoen, der florerede dengang, kunne man se Jake Paul kigge på, mens der blev brudt ind i indkøbscenteret.

På en anden video, der var mere utydelig, kunne man se en, der lignede Jake Paul befinde sig indenfor i centeret, men dette har der tydeligvis ikke være bevis nok for.

I hvert fald slipper den kontroversielle internetpersonlighed for videre tiltale.

Sagen var ellers så alvorlig, at FBI i forbindelse med efterforskningen ransagede Jake Pauls hjem i Calabasas, Californien.

Jake Paul har endnu ikke selv kommenteret frifindelsen, men det har hans advokater, som siger følgende:

»Vi er glade for, at anklagemyndigheden er kommet til den konklusion, at der ikke er grundlag for en tiltale.«

Jake Paul og hans bror, Logan Paul, er begge boksere, men har samtidig en kæmpe karriere på sociale medier – især på YouTube, hvor Jake alene har mere end 20 millioner følgere.

Jake Paul har dog gennem tiden været hovedpersonen i en række skandaler.



I 2018 røg han for eksempel ud i en shitstorm, da han lagde en video op med klip af liget af en mand, der havde begået selvmord.