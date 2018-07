Der blev sagt ja i Lyngby Kirke sidste weekend, da kendt TV2-vært blev gift.

TV 2's vejrvært 35-årige Andreas Nyholm blev sidste weekend gift med 29-årige Cecilie Thornval i Lyngby Kirke i Nordsjælland. De to har kendt hinanden i fem år og har sammen datteren Anna på halvandet år.

Ud over at glæde sig over et helt nyt ægteskab kan parret også glæde sig til nytår – helt præcis 1. januar – hvor de venter barn nummer to. Det fortalte Andreas Nyholm til bryllupsceremonien ifølge Billed-Bladet.

Men parret havde ikke planlagt, at de skulle have endnu et barn på dette tidspunkt, kunne vejrværten samtidig fortælle.

»Heldigvis er jeg ikke træt og har ikke kvalme mere. Det værste er overstået,« sagde Cecilie Thornval ifølge Billed-Bladet.

Det splinternye ægtepar fejrede efter bryllupsceremonien begivenheden med en reception hjemme i haven for omkring 100 gæster. Senere på aftenen stod den på middag for 55 gæster i Jægerhuset i Holte.