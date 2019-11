Christian Degn sagde tidligere i år farvel til jobbet som vært for 'Hammerslag' på DR, fordi han var udset til at overtage det populære quiz-program 'Hvem vil være millionær'.

Det er han imidlertid allerede færdig med, da alle optagelser er i hus, og nu har han fået en ny værtsrolle, som han allerede starter i torsdag aften.

»Jeg debuterer i 'Go' aften live'«, siger han til Billed-Bladet.

Det populære program har allerede fire faste værter i skikkelse af Jes Dorph-Petersen, Petra Nagel, Abdel Aziz Mahmoud og Natasja Crone. Ingen af dem forlader dog programmet.

Christian Degn er klar til en helt ny rolle på danskernes tv-skærme. (Foto: Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg blev ringet op og spurgt, lige efter jeg havde sagt ja til at være vært på 'Hvem vil være millionær' - og det blev selvfølgelig et stort JA! Jeg har lovet at hjælpe til som fast vikar. Faktisk har jeg fået hele julen,« siger han til Billed-Bladet.

Som navnet antyder, sendes 'Go aften live' direkte, og det er en disciplin, som Christian Degn på trods af sit lange værts-CV ikke har prøvet før.

Risikoen for at lave en fejl, som ikke kan tages om, skræmmer dog ikke umiddelbart den erfarne journalist.

»Men både 'Hammerslag' og 'Hvem vil være millionær' er live on tape. Jeg er ikke nervøs lige nu, men det bliver jeg helt sikkert i morgen«, siger han onsdag til Billed-Bladet.