Om tiden er inde til noget større - eller det måske er livet længere uden for byen, der trækker - vides ikke - men sikkert er det dog, at dagene på adressen i Valby er ved at være talte for den succesfulde danske tv-værtinde Louise Wolff, gemalen Jonas Bøgh og parrets to piger.

Familien har nemlig netop sat deres hjem i den københavnske bydel til salg - efter fem år på adressen.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Huset er 125 kvadratmeter stort - og disse fordeler sig blandt andet på et opholdsområde i direkte forbindelse med køkkenet, der er i den snedkerlavede kaliber, en havestue og flere værelser. Dertil kommer en have med orangeri. Prisen lyder på 7.495.000 kroner - hvilket ifølge Boliga.dk er en anelse over gennemsnittet i området.

Det er ejendomsmæglerkæden Danbolig Holm & Hauberg, der skal stå for salget, og i deres beskrivelse af den knap 100 år gamle villa fremhæves særligt den lukkede have midt i byen - og ejendommens sjæl, der er bibeholdt - selvom Wolff og Bøgh har sat huset i stand.

Farvel efter fem år

Louise Wolff og Jonas Bøgh købte ifølge Boliga.dks oplysninger huset i Valby i 2015 - og siden da har familien udvidet sig af to omgange: først med datteren Billie i 2016 - og senest med endnu en lille pige, der kom til verden i april i år.

Lykkes det at sælge huset - på nogenlunde den tid, det gennemsnitligt har taget i år - kommer Wolff således nok til at få ekstratravlt med pakke ned i sin barsel. I årets første halvår tog det nemlig bare tre måneder at sælge et hus i Københavns Valby-bydel.

Louise Wolff har været værtinde på et hav af tv-programmer fra Melodi Grand Prix til Sporløs. For tiden er det dog Go’ Morgen Danmark på TV 2, der må undvære den 42-årige journalist, mens hun er på barsel.

