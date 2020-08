Den kendte amerikanske tv-vært Larry King har oplevet et stort tab. Han har mistet både en datter og en søn i løbet af de seneste uger.

Det skriver Fox News.

Først mistede Larry King sin 65-årige søn Andy for nogle uger siden. Torsdag sagde hans datter, 51-årige Chaia King, farvel til livet efter at have kæmpet med lungekræft.

Andy King var Larry Kings adoptivsøn, som han adopterede, efter han blev gift med sin nu afdøde ekskone Alene Atkins tilbage i 1962.

Chaia King blev født i 1969.

Derudover er 86-årige Larry King også far til tre andre sønner. Sønnen Larry King Jr. har han med ekskonen Annette Kaye, mens han har sønnerne Cannon og Chance King med ekskonen Shawn King.

Det vides endnu ikke, hvad Andy King døde af, og Larry King har endnu ikke udtalt sig offentligt om dødsfaldene.

Larry King har været gift otte gange. En af ekskonerne blev han gift med og skilt fra to gange. Hans seneste ægteskab var med Shawn King, som han blev skilt fra i 2019. De havde været gift i 22 år.

Larry King er især kendt for sin værtsrolle i de efterhånden legendariske radioprogrammer 'The Larry King Show' som siden blev fulgt op af adskillige tv-shows.