I slutningen af februar kom Claus Elming med en overraskende udmelding: Efter 11 år stopper han som vært på 'Vild med Dans'. Nu har den kendte tv-vært kastet sig over et nyt projekt - og valgt at tage en længere pause fra tv for at få det op at køre.

»Jeg har næsten ingen indkomst haft her i 2018, men det er selvvalgt. Efter at være stoppet på TV2 har jeg besluttet at holde tv-fri i et halvt år for at rode med andre spændende ting,« siger Claus Elming til BT.

Det er især Elmings nye satsning, picks.dk, der optager hans tid i øjeblikket. Tidligere hed det NFL-picks og var en del af hjemmesiden gulklud.dk, der leverer nyheder om amerikansk fodbold, som Claus Elming også ejer. Nu har han stiftet et helt nyt firma til picks og rykket sportskonkurrencen over på sin egen hjemmeside.

»Det har jeg gjort for at give picks et bredere sigte end før. Vi har netop lanceret VM-picks og målsætningen er, at der også kommer picks til Tour de France, Champions League, Formel 1 og håndbold og flere af de store fodboldligaer,« siger Claus Elming.

Kort fortalt går picks ud på, at du skal gætte resultatet af sportskampe og rangere dine bud efter, hvad du er mest sikker på. Du scorer point, hvis du rammer rigtigt, og der er præmier til dem, der har den heldigste hånd i hver enkelt runde og sammenlagt.

»Jeg håber selvfølgelig, det bliver en god forretning. Picks stod for en stor del af indtjeningen på Gul Klud, så jeg tror da på, at potentialet er der,« siger Claus Helming om sin nye satsning.

I disse dage farer han fra møde til møde for at få styr på alt fra rettigheder til markedsføring.

»Jeg er helt grøn som iværksætter, så det er i høj grad 'learning by doing'. Men der er virkelig meget at se til. Jeg tager hatten af for de iværksættere, som har gang i fem projekter,« siger Claus Elming til BT, som fanger ham, mens han er på vej til et møde med en advokat.

49-årige Claus Elming nåede at være vært på TV2 Sporten i 17 år, før han sagde farvel, da tv-stationen til Elmings egen overraskelse meddelte ham, at han ikke skulle dække VM i ishockey i Danmark.

Senere blev han også droppet som vært på 'Vild med Dans' til fordel for Christiane Schaumburg-Müller, fordi TV2 i år vil forsøge sig med to kvindelige værter på det populære underholdningsprogram.