Der var ikke meget julehygge over den tidligere 'Top Gear'-vært Jeremy Clarksons jul i år.

Den omstridte og populære tv-vært brugte nemlig højtiden på at kæmpe sig i gennem en omgang coronavirus. Det afslører Jeremy Clarkson selv i sin klumme i The Sunday Times.

'Fire dage før jul vågnede jeg om natten, fordi mine lagener var fugtige, og fordi jeg havde en konstant tør hoste,' skriver han og fortæller, at han derfor fik taget en test.

Testen kom tilbage med et positivt svar, hvorefter Jeremy Clarkson fik besked fra sin læge om, at han enten ville få det bedre inden for fem til 14 dage, eller også ville han skulle på hospitalet.

Jeremy Clarkson (højre) er blandt andet kendt fra sin værtsrolle i programmet 'Top Gear'. Foto: STEFAN HEUNIS Vis mere Jeremy Clarkson (højre) er blandt andet kendt fra sin værtsrolle i programmet 'Top Gear'. Foto: STEFAN HEUNIS

'Fordi jeg er 60 år, fed og har røget en halv million cigaretter samt haft lungebetændelse, var jeg sikker på, jeg ville dø. Helt alene. I et ensomt telt lavet af plastik', skriver tv-værten om sit sygdomsforløb, der altså fik ham til at frygte for sit liv.

'Jeg vil ikke lyve. Det var ret skræmmende. Med hver sygdom, jeg har haft, så har jeg altid tænkt, at medicin eller tid ville gøre, at jeg fik det bedre, men med covid-19, skal du ligge der helt alene vel vidende om, at medicinen ikke er på vej, og at tiden er din værste fjende,' skriver han.

Clarkson fortæller også, at han i første omgang ikke var særligt hårdt ramt af sygdommen, men at han udviklede vejrtrækningsproblemer.

Han påpeger endvidere, at sygdomsforløbet har åbnet hans øjne for, hvor lidt viden der egentlig er om virussen.

'Vi bliver ved med at få at vide, at vi ved en masse om covid-19, men de seneste ti dage har lært mig, at vi ingenting ved,' skriver han og fortsætter:

'Vi ved ikke, hvor længe vi smitter. Vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere det. Vi ved ikke, hvad sygdommen gør ved os. Vi ved ikke, hvor længe antistofferne holder. Vi ved ikke, hvor nemt det er at blive smittet for anden gang. Og vi ved ikke, om nogen af vaccinerne virker på lang sigt. Jeg ved ikke engang, om jeg selv har det bedre endnu.'