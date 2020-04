Der skal ikke altid det helt vilde til, for at man kan komme til skade.

Det har DR-værten Johannes Langkilde måttet sande. Han lavede bare en ret simpelt ting derhjemme, hvilket resulterede i, at han kom alvorligt til skade med sin finger.

Det fortæller den populære vært på Twitter, hvor han i to opslag viser sin tilskadekomne finger.

»På utallige opfordringer en forklaring: Jeg skiftede lagen, og pludselig lød der et smæld. Min højre fjerdefingers 3. led hang, og jeg kunne ikke bevæge det. Det er stræksenen, der er sprængt. Nu 6-8 uger med skinne,« skriver Langkilde i sit opslag, der har affødt mange kække kommentarer.

Blandt andet skriver komikeren Sebastian Dorset:

»God bedring – hvad mænd ikke gør for at slippe uden om husligt arbejde,« hvortil Johannes Langkilde svarer:

»Busted.«

En anden Twitter-bruger skriver:

»Af alle 'lagenskader', jeg har hørt om, er det der nok den kedeligste.«

Selv virker Johannes Langkilde ved godt mod. Da en af B.T.s journalister spørger på Twitter, om vi må bruge hans billede, lyder det vittigt fra Langkilde.

»Ja, det er o.k. Jeg gi'r gerne en hånd.«

Johannes Langkilde kan dog trøste sig med, at han ikke er den eneste danske mand, der er kommet til skade ved 'hjemlige' gøremål.

Kronprins Frederik har også en længere liste over skader, som er opstået i hans fritidmed familien.

Blandt andet har kronprinsen brækket et lægben under en kælketur med børnene, ligesom han har haft et uheld på familiens trampolin, der resulterede i en mindre fraktur på halsrygsøjlen.

Tidligere på året var den også gal, da kronprinsen under kronprinsparrets ophold i Verbier kom til skade med sin skulder, mens han stod på ski.

Johannes Langkilde selv har da også tidligere prøvet at komme til skade, idet han i 2012 flækkede håndrodsknoglen under en indendørs fodboldkamp, hvilket førte til en operation. Desuden betød det, at han havde armen i gips, da han skulle dække prinsesse Athenas dåb.