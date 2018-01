I år var nytåret endnu mere speciel end normalt for den kendte tv-vært Heidi Frederikke Sigdal. For samtidig med at hun hoppede ind i 2018, fyldte Heidi Frederikke Sigdal 40 år. Og det blev fejret med manér - til fødselarens store overraskelse.

Det skriver en lykkelig Heidi Frederikke Sigdal på Instagram.

'Jeg er vågnet tidligt. Med den der følelse: Når ord ikke rigtigt dækker.... Fordi jeg er glad. Fordi jeg er rørt. Og fordi jeg er så uendeligt taknemmelig for alle de dejlige, kærlige mennesker, jeg har i mit liv,' indleder hun opslaget, hvor hun har delt et billede af nogle af de venner og familiemedlemmer, der overraskede hende på den store dag.

Heidi Frederikke Sigdal havde inviteret nogle gæster til 'stille og rolig fødselsdagshygge' 1. januar, men sådan skulle det ikke gå. For mange af tv-værtens venner og familiemedlemmer trodsede nytårstømmermændene og troppede uanmeldt op hos Heidi Frederikke Sigdal og hendes mand, Anders Sigdal, der også er arbejder som tv-vært.

'Hold nu op kære mennesker - I bar mig ind i et nyt årti med så meget kærlighed, varme og sjov, at jeg slet ikke kan forstå det. Jeg er helt blæst bagover. Opkald, beskeder og hilsner på Facebook og Instagram. Gæster jeg selv havde inviteret til stille og rolig fødselsdagshygge og alle jer der overraskede mig i stor flok ved pludselig at banke på døren med sang. Kæmpe surprise,' skriver Heidi Frederikke Sigdal på Instagram.

Inden længe var parrets hus fyldt med feststemte mennesker, som gav fødselaren alletiders fest med alt hvad dertil hører af pizzaer, burgere og pommes frites - det var jo også nytårsdag.

'Shit jeg er et heldigt menneske. Og jeg kom flyvende ind i 40’erne. TAK til jer alle, der sendte mig en tanke i går. Og TAK til alle jer, der var med i løbet af de mange timer, jeg blev storfejret. Det er der, hvor ord ikke rigtigt er nok!,' slutter Heidi Frederikke Sigdal.

Også på hjemmefronten har Heidi Frederikke Sigdal meget at glæde sig over. I starten af 2017 gik hun og Anders Sigdal fra hinanden efter små fem års ægteskab, men efter seks måneders separation fandt de sammen igen i efteråret 2017.

Heidi Frederikke Sigdal er kendt fra både værtsroller på både Go' Morgen Danmark og TV 2 Sporten, mens Anders Sigdal arbejder for Unibet, hvor han blandt andet dækker golf og som pressechef for den danske Europatour-turnering i golf, 'Made in Denmark'.