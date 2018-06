I videoen herover fortæller Rikke Gøransson om 2013-sæsonen af 'Paradise Hotel' på TV 3, som hun er vært for.

Værten for 'Paradise Hotel' på TV 3, Rikke Gøransson er blevet single. Efter to års forhold er det slut mellem hende og skuespilleren Mads Madsen.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

'Mads og jeg elsker hinanden utrolig højt, og vi er hinandens bedste venner. Vi har dog for noget tid siden aftalt fælles, og helt uden drama at være venner,' skriver Rikke Gøransson på Instagram.

Den 32-årige 'Paradise'-vært giver udtryk for, at bruddet er helt udramatisk, men at det nu tidligere par følte sig pressede til at offentliggøre bruddet på grund af mediernes interesse for deres privatliv.

'Det har vi ikke haft behov for at flage med eller dele med resten af verden, da vi ville tage det i vores eget tempo. Men grundet sladderbladene kontaktede os idag vedrørende en historie de er ved at skrive med tilhørende billeder, der ville hænge Rikke ud, og skabe et forkert billede - er vi nødsaget til at offentliggøre det,' skriver Rikke Gøransson.

Mads Madsen har delt det samme opslag på sin profil på det sociale medie.

Arkivfoto. Rikke Gøransson ved 'Paradise Hotels' åbningsfest i Imperial. Foto: FLINDT MOGENS Arkivfoto. Rikke Gøransson ved 'Paradise Hotels' åbningsfest i Imperial. Foto: FLINDT MOGENS

Bruddet kommer blot to måneder efter, at hun i et interview med Realityportalen fortalte, hvordan den seks år yngre Mads Madsen havde en beroligende effekt på hende.

»Jeg har før været forelsket, men det at skulle rive sig selv ud af forelskelsessymbiosen og finde ud af, om man i grunden er gode sammen, har jeg ikke prøvet før nu,« sagde Rikke Gøransson dengang.

Paradise-værten og Mads Madsen mødte hinanden på en bar i 2016, og kort efter blev de kærester. For lidt over et år siden flyttede de sammen til Frederiksberg.

'Vi er som sagt stadig bedste venner, bor sammen, har det sjovt sammen og ønsker ikke at udtale os yderligere om vores privatliv,' slutter Rikke Gøransson på Instagram.

Rikke Gøransson har været vært for realityprogrammet 'Paradis Hotel' på TV 3 siden 2008. Hun deltog selv i programmet i 2007 og vandt 'Robinson Ekspeditionen' samme år.