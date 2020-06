Siden hun for 17 år siden blev færdiguddannet, har der været turbo på i hendes liv. 500 kilometer i timen, skyder hun på. Hoppen fra ø til ø. Fra brændpunkt til brændpunkt. Uden at stoppe op. Indtil en kropsterapeut sagde det ligeud: ‘Dit hoved og din krop hænger slet ikke sammen’.

»Det var et wakeupcall. Ellers havde jeg bare tonset derudad, til jeg faldt om med en hjerneblødning. Jeg var nødt til at indse, at andre ting var vigtige for mig,« siger Simi Jan om den lærestreg, hun fik.

Frygten for at miste sin mor og angsten for fremtiden tvang hende nemlig til at mærke efter i sin egen krop. Stille sig selv de spørgsmål, de færreste af os når til, før det er for sent.

‘Hvem er jeg? Hvad kommer jeg af? Hvad er mine værdier? Hvad er det, jeg bærer rundt på?’. En tung byrde, viste det sig. På mange måder. Men også arbejdsmæssigt.

Simi Jan, som de fleste kender hende, live fra Mellemøstens krigszoner. Foto: TV 2 Vis mere Simi Jan, som de fleste kender hende, live fra Mellemøstens krigszoner. Foto: TV 2

»Døden har altid været så nærværende i mit arbejde. Jeg har set kolleger dø, har set ligdele efter folk, selv været tæt på at dø. Døden har været en rød tråd,« erkender Simi Jan.

Al den stress havde sat sine spor.

‘Din krop har været på så meget overarbejde i så mange år, uden at du overhovedet forstår, hvad der sker, fordi du kun er oppe i hovedet og slet ikke mærker din krop,’ sagde kropsterapeuten til hende.

»Det gik op for mig, at jeg måske lige havde brug for at trække vejret dybt nede i maven for at mærke mig selv. For at reflektere og bearbejde nogle af de ting, jeg har set og oplevet i alle de år, men også en barndom med flere traumer, som jeg har lagt låg på,« siger Simi Jan om den indre rejse, hun blev sendt på.

Den, der fik hende til at opsige sin faste stilling, blive freelancer og lægge turbolivet bag sig. Selv om hendes kolleger på TV 2 bekymret har spurgt: ‘Er det nu det rigtige? Hvad med din karriere?’.

»Jeg var forvirret, men jeg kan se nu, at det var vigtigt. En krise er også udvikling, transformation, tid til refleksion. Og jeg tror, at det har gjort mig til et mere helt menneske,« mener Simi Jan.

Men med det hele menneske er også kommet store spørgsmål om fremtiden. Om hvad hun ønsker, at den skal bringe.

»Jeg har udlevet mine drømme, fyret den af – og det vil jeg blive ved med, for passion er vigtig – men hvad er det for et aftryk, jeg gerne vil efterlade?« spørger den hærdede krigskorrespondent og fortsætter:

Hvor stor en kamp moderen har kæmpet på hende og hendes tre søstres vegne, er først for nylig gået op for Simi Jan. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hvor stor en kamp moderen har kæmpet på hende og hendes tre søstres vegne, er først for nylig gået op for Simi Jan. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg er storyteller, jeg elsker stadig at fortælle historier, at give mennesker en stemme, men jeg vil også gøre en forskel for nogen, der har brug for det. Jeg føler, at jeg vil noget mere end bare låne min stemme ud til at fortælle andres historier.«

Processen er langt fra ovre. Men efter små to årtiers tonsen derudad med 500 kilometer i timen er hun taknemmelig for, at omstændighederne tvang hende til at bremse op. Tvang hende til at spørge sig selv, hvad der er vigtigst i hendes liv, hvis hun kun havde et halvt år tilbage at leve i.

»Jeg er på flere måder ved en skillevej i mit liv, hvor jeg er inde og mærke efter. Og jeg er så glad for, at jeg som 41-årig kan sige ‘det her havde jeg ikke regnet med, men der er kommet noget rigtig godt ud af det’. Det er en gave.«

»Men at finde roen i roen, det øver jeg mig stadig på.«