'Alt er væk. Mit eksistensgrundlag som tryllekunstner er revet itu, trampet på, smadret og væk.'

Sådan indleder den kendte tryllekunstner Sunny Cagara et yderst følelsesladet opslag på Facebook. Et opslag, han har skrevet i kølvandet på et indbrud i hans kontor.

Indbruddet fandt sted i weekenden, hvor tyvene brød ind af vinduet på førstesal og stjal og smadrede Sunny Cagaras udstyr, som han har brugt mere end 20 år på at designe, opfinde og opkøbe rundt omkring i verden.

'Corona var og er led mod mange, inklusiv os, men det her... Fuck... Jeg plejer at holde hovedet højt, men det her var den sidste luft, der blev slået ud af mig,' skriver Cagara i sit opslag.

Sunny Cagara er knust efter at være blevet udsat for indbrud. Foto: Privat Vis mere Sunny Cagara er knust efter at være blevet udsat for indbrud. Foto: Privat

Til B.T. fortæller han, at det ikke kun er arbejdsting, han har mistet som følge af indbruddet.

Tyvene stjal også tre guldmønter, som tryllekunstneren har købt til sine tre døtre, og de stjal også et pengeskab med en opsparing, som skulle have været i banken tirsdag.

»Det hele er bare så sindssygt. Jeg har ikke ord for det,« siger en tydeligt rørt Sunna Cagara over telefonen, mens han sidder lige uden for sit kontor. Det kontor, der blev brudt ind i.

»Det er, som om jeg har brugt hele mit liv på at bygge en Formel 1-bil, og så har de stjålet den. Det værktøj, jeg skal bruge til at optræde, er væk.«

Sunny Cagara fortæller, at han var på kontoret, der er beliggende på Vallensbækvej i Brøndby, fredag. Da han kom tilbage søndag morgen, var vinduerne i kontoret »pivåbne, og det hele kastet rundt«.

»De har stablet en lang palle hele vejen til førstesal, og så ligner det, de har brugt et koben eller noget lignende til at bryde ind,« siger han og pointerer, at især den verdensomspændende coronaepidemi gør, at indbruddet rammer ekstra hårdt:

»Jeg har været så heldig, at jeg har haft småjobs, således at jeg har haft mulighed for at tjene penge på trods af corona, men så siger det 'bang', og fra den ene dag til den anden er man slået tilbage til stenalderen.«

Sunny Cagara fortæller, at han umiddelbart vurderer, at der blevet stjålet og ødelagt ting til en værdi på omkring 200.000 kroner. Hans kontor er angiveligt det eneste i bygningen, som der er brudt ind i, hvilket har sat tanker i gang hos ham.

»Jeg kan ikke lade være med at tænke, om de er gået målrettet efter mit kontor. Er de måske blevet tippet af nogen? Hvorfor lige mig? Jeg har ikke sovet i to dage, fordi jeg har ligget og vendt og drejet mig med alle den slags tanker.«

Det er meningen, at Sunny Cagara skal optræde på Skt. Petri i København onsdag. Det bliver nu et noget andet show end planlagt.

»Jeg må ud at købe lidt ting og forhåbentlig låne udstyr af mine kollegaer, men jeg forsøger at tage ja-hatten på, og så stoler jeg på, at jeg er så dygtig og rutineret, at jeg sadig kan udføre et godt show.«