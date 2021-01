Den kendte skuespillerinde Mena Suvari har altid brændende ønsket sig én ting – at blive mor. Men da hun var fyldt 40, og drømmen endnu ikke var blevet til virkelighed, fik hun at vide af lægerne, at det var for sent. At hun var for gammel.

Men så skete miraklet. For pludselig begyndte den nu 41-årige skuespillerinde at føle sig helt anderledes:

»Jeg kørte på arbejde hver dag, og der begyndte jeg at græde på vejen. Jeg tudede på motorvejen,« fortalte hun forleden til det amerikanske medie Etonline.

Først forstod Mena Suvari, der slog igennem som skuespiller i den Oscar-vindende film 'American Beauty', ikke, hvad der skete. Hun tænkte, at hun bare var blevet 'en emotionel person'.

Mena Suvari spiller sammen med Alicia Silverstone og Jennifer Bartels i 'American Woman'. Foto: VALERIE MACON Vis mere Mena Suvari spiller sammen med Alicia Silverstone og Jennifer Bartels i 'American Woman'. Foto: VALERIE MACON

Men det var hun ikke. I stedet fandt hun og hendes mand, Michael Hope, ud af, at drømmen om et barn var ved at gå i opfyldelse. For Mena Suvari var mod alle odds blevet gravid med parrets første barn – en lille dreng, hvilket parret annoncerede i oktober.

Selv om lykken nu er stor, så husker Mena Suvari dog tydeligt den hårde tid, da hun fik at vide, at hun var blevet for gammel til, at drømmen om børn ville lykkes.

Hun havde dengang svært ved at tro på det, da hun selv ikke følte sig 'gammel' på nogen måde. Og det var netop hendes tro på sin krop, der tilsyneladende førte til miraklet.

»En af de største gaver, som min læge gav mig, da jeg kom tilbage fra at filme i august, var da, han sagde: 'Jeg er så glad for, at du stolede på din krop og lyttede til din krop',« fortæller hun og siger, at det betød rigtig meget for hende.

Mena Suvari i 2001 med sin daværende mand, Robert Brinkmann. Foto: JILL CONNELLY Vis mere Mena Suvari i 2001 med sin daværende mand, Robert Brinkmann. Foto: JILL CONNELLY

Suvari har termin i slutningen af marts, og selv om hun synes, at det er hårdt at være gravid, så har hun stadig svært ved at tro, at det virkelig er rigtigt:

»Jeg føler mig virkelig heldig, og det er bare helt vildt,« siger hun til det amerikanske medie.

Ud over sin rolle i 'American Beauty' er Mena Suvari kendt fra ungdomsfilmene 'American Pie'. Derudover har kun været model for Lancome, ligesom hun har medvirket i adskillige andre film og tv-serier.