Ashley Tisdale deler en skøn nyhed med sine fans. Hun er gravid.

Den 35-årige skuespiller, de fleste husker fra filmserien 'High School Musical', skal have sit første barn med sin mand, musikeren Christopher French.

Det annoncerede hun via sin Instagram-profil, hvor hun har delt et billede af sig selv og sin mand.

På billedet holder Ashley Tisdale om sin mave, så det kan ses, at der er en lille bule. Det var altså ikke svært for hendes 12,8 millioner følgere at gætte, hvad det betød.

View this post on Instagram A post shared by Ashley Tisdale (@ashleytisdale) on Sep 17, 2020 at 8:00am PDT

Også Christopher French har delt et lignende billede på sin profil.

Parret har været gift siden 2014, og selv om der skulle gå seks, før de skulle vente deres første barn sammen, så har de i løbet af forholdet alligevel udvidet familien en smule.

Sammen har de to hunde Ziggy Stardust og Sushi Sue French, der selvfølgelig begge har en Instagram-profil, hvor Ashley Tisdale og Christopher French deler billeder af dem.

Det bliver spændende at se, om den lille nye også får sin helt egen profil på det sociale medie.