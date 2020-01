Hvis man skriver navnet Ethan Suplee i søgefeltet på Google, vil et af de foreslåede resultater være: 'Fat guy from Remember the Titans'.

Skuespiller Ethan Suplee er nemlig mest kendt som den temmelig overvægtige fyr fra den populære 00'er sportsfilm, Remember The Titans.

Men i dag ligner Suplee langt fra den store fyr, han spillede i filmen.

Han har nemlig tabt sig omkring 90 kilo. Det skriver Dailysnark.

This may be my favorite moment of the year in the gym, because it's empty. 2020 goal: all the abs. What are yours? Et opslag delt af Ethan Suplee (@ethansuplee) den 1. Jan, 2020 kl. 9.24 PST

Ikke nok med det. Ethan Suplee er endda blevet lidt af en træningsfreak.

På sin Instagramprofil viser han sine store, muskuløse arme frem i en sort t-shit med ordene: 'Die first. Then quit' og et tegnet billede af et dødningehoved.

'2020 goal: all the abs,' lyder teksten til billedet.

Udover sin rolle i Remember the Titans har Ethan Suplee også spillet med i American History X, The Wolf of Wall Street og My name is Earl.