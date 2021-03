Der er mange ting, som corona har sat en stopper for og store bryllupsfester er én af dem.

Men Mia Jexen og manden kunne ikke vente på lavere smittetal.

Mia Jexen, der er blandt andet har været med i '2900 Happiness' og 'Klassefesten', har sagt ja til sin kæreste, Mads, gennem ti år.

Det skete lørdag den 20. marts, oplyser skuespilleren i et opslag på Instagram.

Hun siger til BILLED-BLADET, at parret er meget lykkelige over nu at være gift, og at de samtidig er overvældet over, hvor meget det faktisk betyder for dem.

Til stede under vielsen, som berørte Mia Jexen dybt, var kun hende, Mads og præsten.

Den store bryllupsfest var der nemlig ikke plads til i de her tider, og de kunne de ikke vente længere på at blive ægtefolk.

Hun oplyser endvidere, at Mads friede til hende på den smukkeste snevejrsdag, da de sammen med deres piger lavede en snemand i haven.

Parret har tvillingedøtre på snart to år.