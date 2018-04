Kimberly og Dennis Quaid slog op for to år siden, og nu er de officielt blevet skilt. Og det har givet Kimberly Quaid et par ekstra millioner i banken.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Dennis og Kimberly Quaid er officielt blevet skilt, efter de i 2016 gik fra hinanden. Det har taget Dennis to år at skrive under på skilsmissen, men gjorde det endeligt i februar.

I 2012 søgte Kimberly Quaid for første gang om skilsmisse. Siden trak hun den tilbage.

Parret har været meget sparsommelige med detaljer omkring skilsmissen, men har udtalt, at deres skilsmisse skyldes 'forskellige personligheder'.

Sammen har de to børn, som de begge har forældremyndighed over. Hun har dog krav på børnene 75 procent af tiden.

Ud over det skal han betale sin ekskone 13.750 dollars - svarende til knap 85.000 kroner om måneden i børnebidrag. Og hvis han tjener mer end 1,3 millioner dollars om året - knap 8 millioner kroner, som han gør nu, vil børnebidraget stige.

Ud over det har hun fået endnu en stor pengegevinst, da hun får 2 millioner dollars - lidt over 12 millioner kroner for skilsmissens omkostninger, samt modtaget 1 millioner dollars - svarende til seks millioner kroner, for at udjævne deres aftale om deres ejendomme.

Foto: JEFF MITCHELL Foto: JEFF MITCHELL

Eks-parret vil dele salget af deres tidligere hjem.

64-årige Dennis Quaid beholder deres ejendom i Austin i USA og en hel del biler. Heriblandt en Land Rover, en Mercedes og en Honda. Kimberly Quaid beholder også en Mercedes.

Lønnen, som Dennis Quaid har modtaget for de film, han har været skuespiller i inden de i 2004 blev gift, må han beholde selv.

Til gengæld skal han splitte sin løn, som han har modtaget for sin medvirken i spillefilm, imens de har været gift.

Dennis Quaid har været gift to gange før, blandt andet med skuespilleren Meg Ryan.

Han er en kendt amerikansk skuespiller, som er bedst kendt for sine roller i filmene 'The Parent Trap ', 'The Day After Tomorrow' og 'Footloose'.

Kimberly Quaid arbejder til dagligt som ejendomsmægler.