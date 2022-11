Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En familie får nu hjælp fra en berømt og uventet kant.

Listen af alvorlige og komplekse helbredsproblemer er lang for Carolynne Hunters 12-årige datter, Freya.

Freyas tilstand kræver fuldtids hjemmesygepleje og har brug for en maskine, der konstant overvåger hendes ilt og hjertefrekvens.

Men nu presses den britiske familie af stigende energipriser. Det skriver mediet Sky News.

Skyhøje priser, der betyder, at familien har svært ved at betale for omkostningerne ved det udstyr, der holder Freya i live.

Derfor oprettede Carolynne Hunter, der er mor til fire børn, en GoFundMe med det mål at indsamle 20.000 pund – svarende til cirka 170.000 kroner til at betale energiregningerne.

Her beskrev hun, hvordan familien ikke havde mulighed for at reducere energiforbruget i deres hjem.

»Min ældste datter og jeg har historisk set levet i brændstoffattigdom for at holde Freya sikker og komfortabel og sikre, at alle hendes medicinske behov bliver opfyldt, samtidig med at jeg har mulighed for at holde mine regninger så lave som muligt,« skriver hun i opslaget.

Og pludselig tikkede en donation ind på 17.000 pund – svarende til knap 144.000 kroner – med ordene »Kate Winslet og familie.«

Kate Winslet har doneret 17.000 pund til en fremmed familie for at hjælpe dem. Vis mere Kate Winslet har doneret 17.000 pund til en fremmed familie for at hjælpe dem.

En donation, der efterfølgende er blevet bekræftet af skuespilleren, der blandt andet er kendt fra kæmpe filmhits som 'Titanic' og 'The Holiday.'

Senere i år skal Winslet spille hovedrollen i filmen 'I Am Ruth', hvor hun skal spille over for sin egen datter, 22-årige Mia Threapleton.

Til dags dato har familien indsamlet 220.066 kroner til at dække de stigende omkostninger.