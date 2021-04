'Jeg har vidst det her i noget tid …'

Sådan indleder den kendte skuespiller og komiker Josh Thomas et opslag på Instagram.

I opslaget afslører den 33-årige australier, der er bedst kendt for sin hovedrolle i komedieserien 'Please Like Me', at han er autist – og at han altså har vidst det i noget tid. Det skriver News.com.au.

'Det har været en god oplevelse for mig at finde ud af det. Jeg har lært at forstå mig selv bedre, og det har hjulpet folk omkring mig med at forstå mig,' skriver han i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Josh Thomas delte sit opslag mandag, og siden da er det strømmet ind med likes og kommentarer.

Ifølge Josh Thomas har det været 'en lettelse' at få sin diagnose.

Om årsagen til, at han har valgt at dele den med offentligheden, skriver han følgende:

'Det skyldes, at variationen af autistiske karakterer, vi ser i medierne, er meget begrænset, selvom autismespektret er enormt stort og varieret.'

'Så her er jeg for at vise en anden type autistisk person til folk,' fortsætter han og påpeger, at han håber, at han kan være medvirkende til at udvide samfundets tanker om, hvad en autistisk person er.

Udover 'Please Like Me' er Josh Thomas kendt for serien 'Everything's Gonna Be Okay'.

Den 33-årige skuespiller spiller desuden ikke kun hovedrollen i de to serier, som kan ses på både Netflix og Amazon Prime – det er også ham, der er skaberen bag dem begge.