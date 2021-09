Siden bruddet i det britiske kongehus mellem brødrene prins William og prins Harry, har spekulationerne været mange.

Måske kan vi nu blive klogere på konflikten.

Den mest berømte af de royale forfattere i Storbritannien, Andrew Morton, er nemlig på vej med nye afsløringer af bruddet mellem 'The Fab Four', som Meghan, Harry, Kate og William førhen blev kaldt.

Bogen består af seks kapitler og er en opdateret udgave af bogen 'Meghan: A Hollywood Princess', som Morton udgav tilbage i 2018. Selvom bogen endnu ikke er udkommet, har både Daily Mirror og Daily Mail allerede bragt uddrag af bogen.

William og Harry var engang meget tætte. Det er de ikke længere. Foto: TOBY MELVILLE

Og det er altså helt nye sider af sagen, der kommer frem. Hidtil er hertuginde Meghan og prins Harry – især Meghan - blevet stemplet som sorte får i den royale konflikt. Meghan er blevet kaldt for 'primadonna' og Harry en 'karklud,' mens hertuginde Kate og prins William altid har været det pæne par i fortællingen.

Men ifølge Andrew Morton er det ikke hele sandheden.

Forfatterens kilder fortæller nemlig, at der er skyld på begge sider – og at problemet efter sigende blandt andet opstod, fordi hertuginde Kate og prins William har opført sig urimeligt.

For mens Harry håbede på, at 'The Fab Four' kunne fortsætte, har William efter sigende været en såkaldt 'hangorilla' i foretagendet, der drønede brølende rundt og viste tænder – dog alt sammen verbalt. Det skriver Andrew Morton:

»Han var en mobber, ikke fysisk, men verbalt. Meghan og Harry følte, at de blev drevet ud af kongehuset af Williams mobning.«

At prins Willam skulle have været en mobber, er ikke den eneste afsløring, der kommer på bordet.

Ifølge den anerkendte forfatter skulle Kate have ageret 'kold' over for Megan og have en forventning om, at Harrys nye kæreste skulle spille andenviolin.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var, da et medlem af kongehuset kom med en racistisk bemærkning over for prins Harry. Der har været mange spekulationer om, hvem den skyldige er, men Harry har benægtet at fortælle det. Nu har flere medier dog vurderet, at det enten var prins William eller prins Charles.

Uddraget af bogen har fået stor opmærksomhed i Storbritannien, da det er en stor nyhed for briterne, at konflikten mellem de to par – efter sigende – ikke udelukkende er Megan og Harrys skyld.