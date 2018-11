Milllionærdatteren Michala Kjær skal giftes med realitystjernen og tidligere Paradise Hotel-deltager Patrick Brylov. Det afslører parret på deres Instagram-profiler.

»I går aftes sagde jeg ja,« skriver 29-årige Michala Kjær til et billede, hvor parret står foran Eiffeltårnet i Paris og kysser.

Parret stod første gang frem og bekræftede forholdet tilbage i maj i år, efter rygterne om deres forhold havde svirret i adskillige måneder.

Og nu har det celebre par altså taget skridtet videre, efter eks-paradisoen har været på knæ for Michala Kjær, der er datter af Janni Spies og Christian Kjær. Det bekræfter Michala Kjærs PR-agent, Signe Sehested, også over for B.T.

Vis dette opslag på Instagram Last night I said YES @patrickbrylov #mongrandamour #france Et opslag delt af M | K (@michalakj) den 1. Nov, 2018 kl. 7.48 PDT

Patrick Brylov, der var med i 2015-sæsonen af Paradise Hotel, har også været ude på sin Instagram og fortælle, at han nu er forlovet med millionærarvingen.

»Nyt yndlingsord...JA,« skriver han til opslaget, hvor det ene billede også viser forlovelsesringen.

Det er ikke første gang, at Michala Kjær danner par med en kendt.

Tidligere har hun været kæreste med Remee, bordtennisspilleren Michael Maze og designarvingen Frederik Bagger.