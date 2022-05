Den amerikanske rapper Young Thug er mandag eftermiddag blevet anholdt i sit hjem i den eksklusive Atlanta-forstad Buckhead.

Det sker efter, at rapperen, hvis rigtige navn er Jeffery Williams, er blevet anklaget i en omfattende jurysag, der identificerer ham og 27 andre personer som medlemmer af den kriminelle gadebande 'Young Slime Life'.

Det skriver flere medier herunder The New York Times.

De er anklaget for voldelige forbrydelser, herunder mord og forsøg på væbnet røveri.

Young Thug er i den forbindelse anklaget for at leje en bil, der blev brugt i 2015 i forbindelse med et mord på den 26-årige Donovan Thomas.

Anklageskriftet, der strækker sig over 88 sider, hævder, at rapperen er grundlægger af den kriminelle gadebande, der har eksisteret i Atlanta siden 2012.

Gruppen siges desuden at være tilknyttet den nationale Bloods-bande.

Anholdelsen sker i forbindelse med, at den offentlige anklager Fani Willis fra Fulton County, har lovet at slå ned på gadebander i Atlanta – en by der er hårdt ramt af vold og forbrydelser.

Young Thug er en af de mest indflydelsesrige kunstnere, der dukkede op på Atlantas hip-hop scene.

I 2019 vandt han Grammy-prisen for årets sang for sit sangskrivningsbidrag på 'This Is America'.

Hans debutalbum i 2019, So Much Fun, debuterede som nummer et på den amerikanske Billboard, ligesom han er kendt for singlerne 'The London' og 'Hot'.