Den velkendte radiostemme fra P3-programmerne 'Smag på P3' og 'Lågsus' Nicholas Kawamura forlader statsradiofonien.

'Jeg stopper på P3! Jeg har valgt at tage et stort skridt - jeg har nemlig sagt op på P3. Tiden er inde til at prøve noget nyt. Jeg skal udfordres på nye måder, så pr. 1. september i år er min tid som P3 vært slut. Der er ingen tvivl om at det er en kæmpe ting for mig og at det har krævet masser af overvejelser i flere måneder. Men beslutningen er truffet,' skriver radioværten på Facebook.

Der var torsdag eftermiddag den 21. juli premiere på årets Grøn Koncert i Kolding. Her underholder DJ-duoen Lågsus, Nicholas Kawamura og Palle Peter Nielsen . (foto: Henning Bagger / Scanpix2016) Foto: Henning Bagger Der var torsdag eftermiddag den 21. juli premiere på årets Grøn Koncert i Kolding. Her underholder DJ-duoen Lågsus, Nicholas Kawamura og Palle Peter Nielsen . (foto: Henning Bagger / Scanpix2016) Foto: Henning Bagger

Siden han for ti år siden startede som praktikant på DR's P3, har han i fælleskab med værter som Le Gammeltoft og Pelle Peter Jensen leveret populært indhold til kanalens mange lyttere.

Et opslag delt af Nicholas Kawamura (@nichokawamura) den 11. Maj, 2017 kl. 3.59 PDT

Hvad fremtiden for Nicholas Kawamura bringer, ved han dog endnu ikke.

' Sikkerhedsnettet i den faste stilling som vært på Danmarks bedste radiostation bliver skiftet ud med den mere usikre tilværelse som... Ja, som hvad? Det er et af spørgsmålene nu. Et af de spørgsmål som jeg bedst finder svar på udenfor de licensfinancierede betonvægge i DR-Byen.'