Hver en detalje har ætset sig fast inden i ham. Selv ikke en kraftig hjerneskade har udvisket den dag på markedet i Gabon, hvor han var tæt på at miste livet, da en ekstremistisk overfaldsmand stak ham ned. 10 gange.

»Jeg har været hele regnbuens følelsesregister igennem. Had, sorg, vrede, irritation. Han er stadig en idiot. Men til sidst er der kun én farve tilbage. Og det er kærlighed. Den har jeg brugt. Men glemmer det, det gør jeg aldrig,« siger 46-årige Uri Løvevild Golman.

Ægteparret Løvevild Golman har i en årrække været blandt verdens førende naturfotografer og har blandt andet ofte fotograferet for National Geographic.

Men det var under deres eget 'Project Wild' for at redde verdens truede dyr, at de i december 2017 befandt sig i det vestafrikanske land Gabon for at optage TV 2-serien 'Vores vilde verden', at både hans og hans kone Helles liv ændrede sig.

Nærkontakt mellem gorillaer fotograferet af naturfotograferne Helle og Uri Løvevild Golman til deres nye bog. Foto: Helle og Uri Golman/'Wild: What You Love - You Will Protect'

»Han er skør, ham dér,« husker Uri Løvevild Golman, at han tænkte, da han så den afrikanske mand komme mod sig på markedet i byen, hvor optagelserne skulle finde sted. Manden havde blodskudte øjne.

»Først tænkte jeg, at han nok bare ville i kontakt med en turist, men uden varsel trak han en 40 cm lang kokkekniv op og stak den ind i maven på mig. Det gjorde faktisk ikke ondt. Indtil han stak mig brystet. I hjertet.«

»Så vendte han kniven, så han bedre kunne hugge. Huggede mig oppe ved tindingen og ved halspulsåren,« beskriver Uri Løvevild Golman nøgternt og fortæller, at der var dér, han vågnede til dåd. Dér, hans specialtræning i kampsport tog over.

Trods regnen af dybe knivstik lykkedes det ham at vælte overfaldsmanden ned på det jordstampede gulv. Hamrede løs i ansigtet på ham. Fik vristet kniven fra ham. Så hvordan hans ansigt lagde sig til siden.

»Jeg tænker, at han er død. Så jeg slipper kniven. Men det skulle jeg aldrig have gjort.«

Det var dér, hans kone, Helle, kastede sig ind kampen. Brølede som en løvinde. For overfaldsmanden var ikke død. Kniven befandt sig igen i hans hånd.

Selvom han er skadet for livet, nægter Uri Løvevild Golman at føle sig som et offer. Istedet tror han på kærligheden. Ikke mindst til sin kone Helle. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg fik fat i kniven og stak fingrene i øjnene på ham,« fortæller Helle Løvevild Golman, som selv var svækket på grund af adskillige afværgelæsioner på hænder og arme, men alligevel slog løs på overfaldsmanden. Sammen med sin mand.

»Så tog jeg ham om halsen, som jeg har lært til træning. Ved, hvor muskulaturen er, ved, at efter 14 sekunder er det slut. Og jeg så den gnist, som vi allesammen har i øjnene, forsvinde, og jeg fik næsten kvalme over mig selv,« siger Uri Løvevild Golman om sin egen reaktion.

For selv om kampen endnu ikke var afgjort, og han selv kunne blive taberen, gik det op for ham, at han ikke kunne gennemføre.

»Jeg er ikke en morder, jeg kan fandeme ikke leve med resten af mit liv at have slået et andet menneske ihjel. Det vil dræbe mig selv,« husker han, at han tænkte, mens adrenalinen pumpede løs i hans hjerne. Og altså fik den til at tænke klart. Han slap grebet.

»Der er nogle, der siger, at det skulle jeg aldrig have gjort, at han ikke fortjente det. Men jeg er ikke Gud.«

»Hvis jeg havde skullet leve med at have en anden mands liv på min samvittighed resten af mine dage, så er jeg sgu ikke sikker på, at jeg havde klaret mig igennem mine udfordringer,« siger han om de massive skader, som overfaldsmanden påførte ham, herunder en kraftig hjerneskade.

Sammen har Helle og Uri Løvevild Golman rejst sig igen efter overfaldet. Foto: Bax Lindhardt

I Gabon er deres overfaldsmand bag tremmer. Der skal han blive længe. Angiveligt var han en ekstremist, der i vrede over Donald Trump besluttede at dræbe hvide mennesker. Helle og Uri Løvevild Golman var de eneste hvide på markedet den dag.

»Det er vigtigt for mig at fortælle, at jeg bestemt ikke har ondt af mig selv. Jeg ser ikke mig selv som et offer. Vi var bare på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. That’s it,« siger Uri helt roligt.

»Jeg har forliget mig med, at det er sket, men identificerer mig ikke med en knivstukket person. Jeg har langt vigtigere ting at tænke på,« tilføjer han smilende om parrets store mission, der bragte dem til Gabon for tre år siden. Deres globale revolution for kærlighed til naturen.

