I årtier har hun været kendt for at sprede frygt blandt sine medarbejdere. Hun er tiltrukket af ekstremt magtfulde mænd. Og så har hun en magt over USAs aller rigeste og mest kendte.

Vogue-redaktør Anna Wintour har gennem årtier tilegnet sig mere og mere magt. Og nu er det ikke længere kun moden, hun har magt over. Men hvem er denne levende legende egentlig?

Det bliver kaldt USAs vigtigste kendisfest – den såkaldte 'Met Gala' – og mange kendte ville give deres højre arm for at være med på gæstelisten.

Men den styres med hård hånd af en særlig kvinde – Anna Wintour.

Anna Wintour er en magtfuld dame. Her ses hun ved et modeshow i 2018, hvor dronning Elizabeth var æresgæst. Foto: Yui Mok Vis mere Anna Wintour er en magtfuld dame. Her ses hun ved et modeshow i 2018, hvor dronning Elizabeth var æresgæst. Foto: Yui Mok

»Jeg tror, at hun er USAs modeverdens mest magtfulde person. Hun er ekstremt magtfuld.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, der har et godt indblik i New Yorks velhavende kredse.

I sidste uge kom Anna Wintours magtfulde position atter til udtryk. Da den prestigefyldte 'Met Gala' blev afholdt – med Anna Wintour som æresgæst. Hun har stået for arrangementet siden midten af 90erne og har gjort det til et kæmpe tilløbsstykke, hvor de rigeste af de rige og de kendteste af de kendte flokkes til for at blive set.

Men det er Anne Wintour, der bestemmer, hvem der skal med – og hun har også en indflydelse på, hvilken designerkjoler de kan iklæde sig.

Anna Wintour ved årets 'Met Gala'. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Anna Wintour ved årets 'Met Gala'. Foto: ANDREW KELLY

»Met Gala viser, at der er ingen ved siden af Anna Wintour. Hun har virkelig formået at bruge sin stigende, rejsende status til at cementere og gribe fat i mere og mere magt,« siger Jakob Illeborg om den 72-årige journalist, der siden 1988 har været modebladet Vogues chefredaktør i USA.

Men Anna Wintour er mere end det. Siden 2020 har det britiskfødte modeikon været redaktør for indhold i medievirksomheden Condé Nast. Og global redaktør for Vogue. Og det gør hende til yderst magtfuld, lyder det fra Illeborg.

»Og det er jo ret beset flot af en dame, der egentlig bare var en bladsmører. En modeskribent. Og ovenikøbet fra den kulørte ende af spektret. Det er ikke pulitzerprisen for krigsdækning, hun har vundet,« siger han.

Anna Wintour er dog ikke kommet sovende til succesen. Allerede fra sine tidlige år op gennem 70erne og 80erne blev hun kendt for at arbejde hård og blive tiltrukket af magtfulde mænd. Faktisk arbejdede hun så hårdt, at flere assistenter i et uddrag fra portrætbogen 'Anna: The Biography' i Daily Mail beskrive hende som direkte intimiderende.

Anna Wintour med sin datter, Bee Schaffer. Foto: DOMINIC LIPINSKI Vis mere Anna Wintour med sin datter, Bee Schaffer. Foto: DOMINIC LIPINSKI

De var så bange for hende, at de ikke turde at spørge hende, hvad hun havde skrevet på en seddel, hvis de ikke kunne læse den.

Bag enhver magtfuld mand står en kvinde, siges det. Og bag Vogues berømte moderedaktør stod en mand.

Efter de mange forskellige mænd faldt Wintour pladask for den 13 år ældre ekspert i børnepsykiatri, David Schaffer. I ham fandt hun en slags soulmate, der støttede hende, og som hun kunne diskutere Vogues indhold med.

Flere kaldte ham for medredaktør på Vogue, da alle vidste, at hun spurgte ham til råds OM mange ting.

Anna Wintour med kæresten Shelby Bryan. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Anna Wintour med kæresten Shelby Bryan. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Parret blev gift i 1988 og nåede at få to børn, Bee Shaffer og Charlie Shaffer, og mange venner og bekendte beskriver den travle forretningskvinde som en god mor, der var der for sine børn og havde overskud til legeaftaler og børnefester.

En af de mange barnepiger har dog i 'Anna: The Biography' fortalt, at børnene ofte kun så Anna Wintour et par timer om morgenen.

I slutningen af 1999 faldt Anna Wintour for den rige og magtfulde erhvervsmand Shelby Bryan. Det førte til, at hendes ægteskab med David Schaffer endte.

Wintour er selv blevet et modeikon. Foto: Tolga AKMEN Vis mere Wintour er selv blevet et modeikon. Foto: Tolga AKMEN

Anna Wintour var sammen med Shelby Bryan frem til 2020, men parret blev aldrig gift, og de flyttede aldrig sammen. De arbejde begge så meget, at de angiveligt kun sås i weekenderne.

At bruddet mellem de to faldt sammen med, at Anna Wintour fik et bedre job og mere ansvar er måske en tilfældighed. Men ikke desto mindre må man tage hatten af for Anna Wintours meritter og rejse i modeverdenen.

»Det er en meget imponerende præstation af Wintour, men det viser også noget om, hvordan modeverdenen fungerer. At der er kommet sådan en kejserinde, som ret beset bestemmer, hvem der er inde, og hvem der er ude i en verden, hvor det kun gælder om, hvorvidt man er inde eller ude. Enten er du med i Anna Wintours gode selskab – eller også er du ikke,« siger Illeborg. »