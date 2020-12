Den kendte modedesigner og stylist Rachel Zoe er i chok.

Hendes niårige søn, Skyler Morrison, var nemlig i weekenden ude for en alvorlig ulykke og måtte hastes på hospitalet.

Rachel Zoe har selv beskrevet episoden i en række Instagram-stories, hvor hun fortæller, at sønnen søndag faldt 12 meter ned fra en skilift. Det skriver People.

Ifølge det amerikanske medie var Rachel Zoe selv vidne til ulykken, og hun siger blandt andet, at episoden har 'givet hende ar for livet'.

Den 49-årige modedesigner har også delt et billede af sønnike på hospitalet.

Billedet ser en smule dramatisk ud, da man kan man se ham ligge i en hospitalsseng, men Rachel Zoe understreger, at sønnen på mirakuløs vis er sluppet afsted fra styrtet uden voldsomme skader.

'Sky har det godt og er den modigste dreng, jeg kender, mens jeg og Rodger er knuste og følelsesløse på samme tid. Heldigvis vågnede vi op og kunne være taknemmelige over, at Sky er okay,' siger hun i sin story, som blev delt mandag.

Hun fortæller også, at hun har delt historien, fordi hun vil minde folk om, hvor 'skrøbeligt livet er'.

Rachel Zoe fortæller ikke, hvor episoden skete, men tidligere opslag indikerer, at hun og familien – bestående af hendes mand, Rodger Berman, og parrets to sønner, Skyler og Kaius på henholdsvis ni og syv år – befandt sig i Colorado op til ulykken.

Selvom Rachel Zoe kan ånde lettet op over, at hendes søn er i live og uden større skader, så er hun bestemt ikke tilfreds med omstændighederne omkring ulykken, fortæller hun i sin story.

Hun mener nemlig, at den kunne være undgået.

'Skys fald på 12 meter kunne nemt være undgået, hvis operatøren havde stoppet liften, da han så, at Sky ikke var med fra starten, og da Rodger råbte, at han skulle stoppe den,' siger hun og fortsætter:

'Ved et sandt mirakel, og fordi skipatruljen var nogle helte, som formåede at nå at lægge en måtte under det sted, hvor de troede, han ville falde ned, blev Skys liv reddet.'

Rachel Zoe har også delt en video af sønnike, der fortæller, at han trods knubs rundt omkring er ved godt mod.

'Hej allesammen. Jeg er okay, bare øm. For at vise jer alle, at jeg er okay, vil jeg rejse mig,' siger han i videoen og stiller sig op, før han vinker til sin mors følgere på det sociale medie.