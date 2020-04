Jacob Risgaard fra 'Løvens hule' er vild med iværksætteri. Han har selv stor erfaring med at bygge en millionvirksomhed op, men han har også begået en del fejl undervejs.

Derfor har han særlig fokus på at give gode råd til de virksomheder, han investerer i, for at de ikke gentager hans fejl. Og især én bestemt dum fejl blev rigtig dyr, fortæller han.

»I bund og grund er det, der har allermest værdi i en ny virksomhed, den viden, der kommer ind. Men mange fokuserer på overskud og penge,« lyder det fra 42-årige Risgaard, der siden december også har været kendt som den nye 'løve' i programmet 'Løvens hule'.

Sammen med sin kompagnon Mark Nielsen har han siden 2005 bygget onlinestormagasinet Coolshop op til en stor millionforretning, der har givet dem en solid egenkapital på knap 50 millioner kroner.

Så det her med at sammensætte to vidt forskellige evner, det var opskriften til succesen her Jacob Risgaard om succesen med Coolshop

Men selv om Jacob Risgaard nu kan glæde sig over succesen, så var begyndelsen bestemt ikke nem. For han har lavet mange dyre fejl undervejs. Især én var virkelig irriterende, men den kommer vi til senere.

Den første dumme fejl oplevede Risgaard nemlig, da han kun 23 år gammel gik konkurs med sin første butik - en online dvd-forretning. Han blev ramt af den bristede it-boble og blev efterladt med en gæld på en million kroner.

Ifølge Jacob Risgaard var der da også et andet problem end it-krisen.

»Fejlen var dengang, at jeg ikke havde nogen gode købmænd med,« siger han og fortæller, at hans egne styrker ligger et andet sted:

»Det hele var gode teknikere og marketingsfolk. Så jeg var rigtig god til få gode kunder. Jeg var bare ikke god til at tjene noget på varerne,« siger han.

Han tilskriver netop det som en af grundstenene til succesen i Coolshop. Mens Jacob Risgaards evner ligger i kundehåndtering, så er hans partner i Coolshop, Mark Nielsen, en god købmand.

»Så det her med at sammensætte to vidt forskellige evner, det var opskriften til succesen her,« siger han.

Også i Coolshop begik Jacob Risgaard og Mark Nielsen nogle fejl fra starten.

»En stor fejl, vi gjorde i starten, var, at vi brugte alt vores krudt på det, der ikke virkede. Det har vi ændret nu, så vi bruger alt vores krudt på der, hvor det går bedst,« siger han.

Og så var der også den rigtig irriterende fejl, som handler om domæner.

Da navnet Coolshop blev opfundet, fik de registreret domænet coolshop.dk.

Da forretningen voksede, tænkte de, at de nok også hellere måtte erhverve sig domænet coolshop.com. Men det blev ikke så let.

»Så fandt vi ud af, at der var en tatovør i Texas, der havde købt det. Det var lidt ærgerligt, for der havde vi allerede godt gang i biksen. Men der havde han lugtet penge - den skiderik,« lyder det bramfrit fra Jacob Risgaard, der fortæller, at det blev noget besværligt at sikre sig domænet.

»Det tog altså noget tid via hemmelig agenter og alt muligt at få fat i det dotcom-domæne,« fortæller han.

De endte med at betale 100.000 dollar for 'coolshop.com'-domænet, hvilket med nutidens kurs svarer til over 682.000 kroner.

Derfor er det at sikre sig et '.com'-domæne noget af det første, som Jacob Risgaard råder de virksomheder, han investerer i, til at gøre.